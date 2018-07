Schrammte Krems in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli in Bezug auf die Telefonstruktur knapp am gefürchteten „Blackout“ vorbei? Darüber, warum zwischen 1 und 5 Uhr Früh die Notrufe von Feuerwehr ( 122) und Polizei ( 133) nicht erreichbar waren, gehen die Angaben auseinander.

Die Polizei-Zentrale war fast zwei Stunden nicht erreichbar. Wer den Notruf wählte, kam in St. Pölten an. „Um 3.30 Uhr war dann wieder alles im Gang“, berichtet Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky. Er erfuhr auf Nachfrage von einem „Stromausfall“ als Ursache.

Feuerwehr-Zentrale war fünf Stunden offline

„Wir waren fünf Stunden mit dem Notruf- und Alarmierungssystem offline“, kann hingegen Andreas Herndler, Leiter der Bezirksalarmzentrale bei der Kremser Feuerwehr, berichten. „Erreichbar waren wir via die anderen Bezirksalarmzentralen.“ Es habe „keine Informationen seitens der Telekom“ gegeben. Eine Erkundung des Nachtdienst-Mitarbeiters bei der A1 Telekom ergab, dass es sich um „Wartungsarbeiten“ gehandelt habe.

„Ja, es kam in der Nacht zu Wartungsarbeiten“, stellt der bei der Telekom für externe Kommunikation zuständige Jochen Schützenauer in einem Mail an die NÖN fest. Betroffen gewesen sei das sogenannte „Backbone-Netz“, das dem Telefonsystem zugrundeliegende Basisnetz, gewesen. „Betroffen waren rund 40.000 Festnetzkunden sowie zwischen zwei und 300 Mobilfunksender.“

Solche Wartungsarbeiten seien notwendig, um das Netz leistungsfähig und stabil zu halten. „Diese Arbeiten werden von uns auch immer in Zeiten geringster Anrufaufkommen durchgeführt Durch hervorragende Vorbereitung ist es uns möglich, die Ausfälle so kurz wie möglich zu halten. Das bedeutet: Es kam zu Ausfällen in der Zeit von 1 bis 4 Uhr – aber nur zu kurzen.“

Laut A1 waren „keine Notrüfträger betroffen“

Im diametralen Gegensatz zu den Beobachtungen regionaler Betroffener steht die Feststellung Schützenauers, die dieser im NÖN-Telefonat

A1-Sprecher Jochen Schützenauer: „Können ausschließen, dass Notrufträgernichterreichbar waren!“ | Jana Madzigon

nicht unterstreicht: „Wir haben ein Tool, mit dem können wir checken, ob von den Arbeiten Notrufträger betroffen waren.“ Seine Vermutung: „Dass Anrufer betroffen waren und den Notruf nicht erreicht haben, weil der abgehende Ruf nicht möglich war.“ Dies gelte auch für Mobiltelefone, „weil auch deren Ruf zu einem Mast und in der Folge ins Festnetz geht“.

Er sei jedenfalls sicher, dass die Ausfälle „nur wenigen Kunden aufgefallen“ seien.

Jetzt hoffen alle Beteiligten, dass die „technischen“ Erklärungen stimmen. Ein Vertreter der Polizei kann den Verdacht, dass man knapp am viel gefürchteten „Blackout“ (Ausfall zentraler Systeme durch einen Angriff von außen, Anm.) vorbeigeschrammt sei, nicht verdrängen: „Bleibt zu hoffen, dass nicht doch ein ,Hacker‘ der Grund für die Störungen war!“