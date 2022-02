Krems: Nur mehr 50 "Montags-Spaziergänger" unterwegs

Am Anfang im Stadtpark hatten sich überhaupt nur zwischen 30 und 40 Menschen eingefunden.

"Österreich ist ,Irrenhaus'!"

Wie immer wandten sich Bezirkspolizeikommandant-Stv. Siegfried Senk und die Mit-Organisatorin Ulrike Weidinger an die Teilnehmer. Ebenfalls wie immer gab Organisatorin Angela Menczik kein Statement ab. Weidinger, diesmal mit rot-weiß-roter Narrenkappe bezeichnete Österreich als "Irrenhaus", weswegen sie diese Kopfbedeckung passend finde. Konkret kritisierte sie einen angeblichen Fall von Quarantäne trotz zweimaligen negativen Corona-Tests.

Kritik an Bildungsministerium

Außerdem bekam von der Rednerin das Bildungsministerium sein Fett ab, weil man dort unlogische Maßnahmen verordne. Laut Weidinger würden Pädagogen oft zuerst aus den Medien erfahren, welche Maßnahmen sie an den kommenden Tagen zu treffen hätten. Noch bevor es - diesmal in Begleitung von Magistratsdirektor-Stv. Hannes Zimmermann - auf ging, zeigte sich an einem Beispiel wie "familiär" das Verhältnis zwischen Demonstranten und Polizei bereits ist.

Polizist wurde zum Helfer

Weil bei einem Transparent Kabelbinder gefährlich abstanden, wurde ein Kremser Polizist zum Helfer. Mit Hilfe des Multi-Werkzeugs Leatherman zwickte er die Plastikteile, die zum Beispiel die Augen von Mitmarschierern gefährden hätten können, kurzerhand ab. Einem gefahrlosen Mittragen des zwischen zwei Stangen montierten Transparents stand nichts mehr im Wege ...

Marsch auf Gehsteig und Radweg

Auch wenn sich im Zuge des Marsches noch einige Teilnehmer dazugesellten und die Zahl der Demonstranten auf 50 steigen ließ, war die Entscheidung, für das eher kleine Grüppchen die Ringstraße diesmal nicht zu sperren, als richtig heraus. Daher mussten diesmal die Spaziergänger mit Gehsteig und Radweg vorlieb nehmen. Nur die Kreuzungen wurden für sie freigehalten, um unnötige Gefahren abzuwenden.

30 Beamte standen im Einsatz

Am Ende standen diesmal sechs Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Maskentragepflicht. Allfällige Befreiungen werden vom Magistrat geprüft, weil sich bekanntlich einige Ärzte diesbezüglich als Scharlatane bewiesen haben. Einige Verwaltungsanzeigen werden auch wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung erstattet. Rund 30 Beamte standen als Begleiter der Demonstranten und für den Verkehrsregeldienst im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden