ÖAMTC-Bilanz 2022: Angebot im Wandel

Von Beratungen zu Reisen, Recht, Versicherungen oder einfach zum richtigen Kindersitz bis zu den vielen technischen Hilfeleistungen: Der ÖAMTC-Stützpunkt Krems verzeichnete 2022 wieder extrem starken Zuspruch. 37.000-mal konnten die „gelben Engel“ hier Mitgliedern helfen.

22.400 technische Überprüfungen standen hier zu Buche, darunter „Pickerl“-Überprüfungen, Fahrzeug-Checks vor Urlaubsfahrten oder Anlauf-Überprüfungen. Bei der klassischen Pannenhilfe gab es 2022 im Bereich Krems exakt 6.745 Einsätze, wobei der Dezember mit 714 der einsatzstärkste Monat war.

Peter Kuderna und sein Team waren 2022 stark gefordert. Foto: ÖAMTC/ Christian Mikes

„Wir betreuen im Raum Krems rund 28.600 Mitglieder“, weiß Stützpunkt-Chef Peter Kuderna, der sich auf ein kompetentes, für seine Freundlichkeit bekanntes Team verlassen kann. „Lieferkettenprobleme, die rasante Teuerung und die allgemein angespannte Stimmung haben unsere Arbeit nicht leichter gemacht als die Jahre zuvor. Aber wir haben für unsere Arbeit auch viel Wertschätzung erfahren.“

Neue Anforderungen bedingen neue Services. Dass sich die Mobilität im Wandel befinde, sei keine Neuigkeit. Das wirke sich auch auf die Bedürfnisse und Ansprüche der Mitglieder aus. „Als größter Mobilitätsclub Österreichs kennen wir diese aus der Praxis genau. Eine Konsequenz sei, dass vermehrt Fahrräder und Elektromobilität im Fokus stehen.

Auch Fahrräder und E-Bikes beim Club in guten Händen

„Neben dem Gratis-Fahrrad-Check haben wir auch ein eigenes Fahrrad-Service im Programm, eine umfassende technische Überprüfung für das herkömmliche Fahrrad oder das E-Bike“, betont Kuderna. „Darüber hinaus gibt es auf ausgewählten Standorten, so auch in Krems, einen speziellen E-Bike-Akku-Check, der bei Ankauf oder Verkauf eines gebrauchten Elektrofahrrads besonders wichtig ist.“

Für E-Autos und Plug-in-Hybride bietet der Club in der Bertschingerstraße eine Sicherheits- und Leistungsüberprüfung – zunehmend wichtig angesichts der stetig steigenden Zahl an E-Autos auf dem Gebrauchtwagenmarkt.

Als Investition in die Zukunft sieht man beim ÖAMTC die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern. „Um dem Fachkräftemangel ein Stück weit entgegenzuwirken, setzen wir einen Schwerpunkt in den Bereichen der fachlichen Weiterbildung und Lehrlingsausbildung“, erklärt Kuderna. In der Ostregion (Wien, NÖ und Burgenland) werden aktuell 48 Lehrlinge in acht unterschiedlichen Berufsbildern ausgebildet.

