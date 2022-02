ÖAMTC-Team leistete 37.000-mal Hilfe

Rat und Tat am Stützpunkt Krems: Die „gelben Engel“ können, wie die Jahresbilanz zeigt, auch 2021 auf ihre Leistung für die Mitglieder stolz sein.

Der ÖAMTC betreut im Raum Krems rund 28.000 Mitglieder. Peter Kuderna, Leiter des Kremser Stützpunktes, freut sich über ein erfolgreiches Jahr 2021 trotz Pandemie: „Ob Beratungen, technische Überprüfungen oder stationäre Pannenbehebung – im vergangenen Jahr konnten wir Clubmitgliedern am Stützpunkt rund 37.000-mal helfen und sie in ihrer Mobilität und Sicherheit unterstützen.“

Man konnte die Servicestelle durchgehend offen halten. „Die dafür notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen waren für uns bereits ein eingeübter Bestandteil des Arbeitsalltags und sind es nach wie vor“, so Kuderna. Auch Flexibiltät sei oft unter Beweis gestellt worden. Es gab Kundenservice via Telefon und ebenso online. 24.000 technische Überprüfungen („Pickerl“, Ankaufüberprüfungen, Winter-Fit-Aktion, …) führten die Techniker durch.

Das Mobilitätsverhalten der Menschen und damit auch der Clubmitglieder befindet sich im Wandel. Der ÖAMTC entwickelt die Service-Palette entsprechend weiter. So gibt es im Bereich Fahrrad und E-Mobilität neue Prüfdienste und Services. Kuderna: „Seit 2021 bieten wir an ausgewählten Standorten, so auch an unserem Stützpunkt Krems, einen eigenen E-Bike-Akku-Check an – dieser ist besonders wichtig bei Ankauf oder Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrads!“ Weiters neu im Programm: ein Gesundheitscheck für E-Autos und PlugIn-Hybrid-Fahrzeuge.

Knapp 492.000 Personen vertrauen niederösterreichweit bereits auf die Vorteile einer Mitgliedschaft beim ÖAMTC. Das entspricht einem neuerlichen Zuwachs von 2,3 Prozent im vergangenen Jahr.

