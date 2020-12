Wir schreiben den 7. Oktober 2012: Die ÖVP ist nach einer Gemeinderatswahl in Krems zum ersten Mal seit 1950 nicht mehr stimmenstärkste Partei. Acht Jahre nach dem größten Schock in der jüngeren Parteigeschichte befindet sich die Volkspartei nach wie vor im Tal der Tränen. Und das womöglich tiefer als je zuvor, wenn man Stimmen aus dem Fraktionsumfeld glauben schenken möchte.

Der von Vielen geforderte Erneuerungsprozess nach der zweiten Wahlschlappe in Folge im Jahr 2017 fand nicht statt. Erwin Krammer blieb trotz des schlechtesten Ergebnisses in der Nachkriegszeit an der Parteispitze und wurde Zweiter Vizebürgermeister. Einige Parteifreunde nehmen ihm das heute noch krumm.

Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann fordert „neue Leute.“ Kalchhauser, Sommer

Thomas Hagmann, Obmann der Wirtschaftskammer Krems und Mitglied der ÖVP-Stadtpartei, sagt: „Nach so einer massiven Wahlniederlage hätte er spätestens zwei Wochen später gehen müssen.“ Der Konditormeister ist einer von Krammers schärfsten Kritikern. Für ihn steht der 65-Jährige dem Fortschritt im Weg. „Alles was Erneuerung ist, wird von ihm abgedreht.“

Rinke erwartet „reinigendes Gewitter“

An der Misere der ÖVP ist Krammer nicht alleine schuld. Das Fiasko von 2012 hatte die damalige Bürgermeisterin Inge Rinke zu verantworten. Sie nahm noch am Wahlabend den Hut – und hätte ihrem Parteikollegen dasselbe empfohlen. Die 68-Jährige sieht in Krammer keine geeignete Führungspersönlichkeit. „Er akzeptiert alles, was von der SPÖ kommt. Ich habe sogar den Eindruck, er ist ein SPÖler.“

Für Altbürgermeisterin Inge Rinke ist Vize Erwin Krammer zu SPÖ-freundlich. Kalchhauser, Sommer

Der Status einer Oppositionspartei ist für die ÖVP auch acht Jahre nach dem ersten großen Wahlfiasko noch immer ungewohnt. Die Ausgangslage ist so ungleich schwieriger als in Zeiten der beinahe absoluten Mehrheit. Und dennoch: Die dunklen Wolken, die Hagmann am Horizont sieht – er meint, dass auch die Gemeinderatswahl 2022 eine Katastrophe für die ÖVP wird –, wähnt Rinke als Vorboten eines reinigenden Gewitters. „Ich bemerke so etwas wie Aufbruchsstimmung.“

Was der Altbürgermeisterin dieses Gefühl gibt? Ein Name: Doris Berger-Grabner. Die 42-jährige Bundesrätin und Professorin an der IMC FH Krems ist aktuell die interessanteste Aktie der ÖVP. „Sie hat gute, neue Ideen und gute Leute um sich. Sie wäre die Richtige“, sagt Rinke.

IMC-Gründer Heinz Boyer tritt für Doris Berger-Grabner als Spitzenkandidatin ein. Kalchhauser, Sommer

Diese Meinung vertritt auch Heinz Boyer, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender des IMC mit großer Nähe zur ÖVP. „Sie ist für mich die Kandidatin. Sie ist gescheit, kommt aus einer Kremser Familie und hat sich als Politikerin innerhalb kürzester Zeit sehr gut entwickelt.“

Eminent wichtig sei aber ein Team, das hinter ihr steht, meint Boyer. Eine Grundvoraussetzung, in der Hagmann ein Problem sieht: „Vom vielversprechenden Nachwuchs sind in den vergangenen Jahren viele Leute vergrault worden. Die Stimmung in der Partei ist mies.“

„Mir fehlt der Gruppengeist. Gemeinsam etwas planen, gibt es tatsächlich nicht. Doris Berger-Grabner

Vom Team will auch Berger-Grabner selbst abhängig machen, in welcher Position sie 2022 ins Rennen geht: „Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Fix ist bis jetzt nur, dass ich auf der Liste stehen werde. Als Einzelkämpferin macht es aber keinen Sinn. Es braucht auf jeden Fall neue Gesichter, die neuen Schwung hereinbringen.“

Bundesrätin Doris Berger-Grabner gilt als mögliche ÖVP-Spitzenkandidatin für die Wahl 2022. Kalchhauser, Sommer

Gelingt der Erneuerungsprozess nicht, sei ihre Befürchtung, dass es für die ÖVP weiter nach unten geht. Der Plan der Stadtpartei ist, nächstes Jahr mit einem neuen Team zu starten. Ob das auch ein Köpferollen bedeutet, ist noch nicht sicher. Fix ist jedenfalls, dass einige Mandatare mit dem Ende der Amtsperiode ihre politische Karriere beenden.

In der Partei ändern müsse sich unabhängig davon jedenfalls einiges, meint Berger-Grabner. Aktuell habe sie den Eindruck, dass in der ÖVP viele Einzelkämpfer unterwegs sind: „Mir fehlt der Gruppengeist. Gemeinsam etwas planen gibt es tatsächlich nicht.“

Für mehr Miteinander plädiert auch Altbürgermeister Franz Hölzl, unter dem die ÖVP die bislang letzten „fetten Jahre“ erlebte. „Bei uns sind damals 400 Leute mit auf den ÖVP-Ausflug gefahren. Die Grundlage für eine funktionierende Parteiarbeit sind funktionierende Ortsgruppen und junge Funktionäre aus den Vereinen.“

Altbürgermeister Franz Hölzl vermisst in der ÖVP die „Inititative bei aktuellen Themen.“ Kalchhauser, Sommer

Aktuell vermisse er bei seinen Parteifreunden vor allem bei aktuellen Themen die Initiative. „Erfolgreiche Akzente“ spricht Hölzl der ÖVP im Bereich des Innenstadtmarketings zu. Den gleichaltrigen Erwin Krammer sieht er als „Klientelpolitiker, der schaut, dass es den Leuten gut geht.“

Krammer: Mit Kritik nicht persönlich konfrontiert

Zurückhaltend reagieren die Führungspersönlichkeiten der ÖVP auf die Kritikpunkte aus dem Parteiumfeld. Vizebürgermeister Erwin Krammer betont, dass er sich mit seinen Fraktionskollegen nicht im Wahlkampf befinde. Mit den angriffigen Aussagen gegen seine Person sei er nicht konfrontiert worden.

Franz Aschauer ÖVP hängt noch in den Seilen

Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier will zu Fragen, die ÖVP-Interna und die Strategie für die kommende Gemeinderatswahl betreffen, keine Auskunft geben. Er versichert jedoch, dass er seit geraumer Zeit an neuen Konzepten arbeite. Die fehlende Harmonie in der Partei bewertet er als „ganz normalen Prozess bei der Zusammenarbeit zwischen der jüngeren und der fortgeschritteneren Generation“, die nicht unbedingt negativ bewertet werden müsse.