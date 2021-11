ÖVP und SPÖ im Park-Clinch

In nicht einmal einem Jahr wählt Krems einen neuen Gemeinderat. Das wirkt sich auf die politische Rhetorik aus. ÖVP und SPÖ kommen sich immer öfter in die Haare. So auch in der Parkfrage, die Krems seit Jahren beschäftigt. Zu wenige Parkplätze in Innenstadtnähe und ein besonders für Touristen undurchsichtiges Zonensystem: Das ist die Meinung der Volkspartei, die der SPÖ nun vorwirft, das Problem mit der Arbeitsgruppe Parken „noch komplizierter“ gemacht zu haben. „Mit einer weiteren Zone, Bodenmarkierungen und ein paar Verkehrsschildern lässt sich Mobilität in Krems nicht steuern“, teilt Stadtrat Thomas Hagmann per Aussendung mit. Er glaubt, dass viele Leute Krems „mittlerweile meiden, weil die Irrfahrten zur Parkplatzsuche zermürbend sind“. Der Vorschlag der ÖVP diesbezüglich ist nicht neu: mehr Parkplätze, ein Tarif und ein neues Parkleitsystem.

Verkehrsstadt Alfred Scheichel (SPÖ) wirft Hagmann vor, dass seine Aussagen „eines Wirtschaftsstadtrates nicht würdig“ sind. „Die Geschäftsleute sollten sich bei ihrem Wirtschaftskammerobmann und Stadtrat für die mediale Schlechtredung von Krems sehr bedanken. Wenn das ein Kunde liest, der in Krems einkaufen wollte, wird er bestimmt nicht mehr kommen!“ Die ÖVP-Parkplatzpolitik bezeichnet Scheichel als „konträr zum Klimawandel“. Zudem sei allen Teilnehmern der Arbeitsgruppe Parken klar, dass die Einführung eines Einheitstarifes nicht möglich ist. „Hier kann man nur Realitätsverweigerung oder gewollte Unkenntnis orten.“

Die AG Parken hatte im September ihre letzte Sitzung. Sie sollte ein neues Parkkonzept für Krems erarbeiten. Wann es kommt, ist aktuell nicht klar. Gerüchte, die Ergebnisse könnten wegen einer Budgetlücke erst 2023 umgesetzt werden, kommentierte Scheichel nicht.