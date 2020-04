Ein Großteil der Mitarbeiter von Othmar Seidls Kremser Lokalen, dem Hofbräu am Steinertor, dem Café Wohnzimmer und der Weinbar Leopold konnte in der Coronakrise auf Kurzarbeit umgestellt werden. Mit Wiederaufnahme des „neuen“ Normalbetriebs Mitte Mai soll dann wieder das gesamte Team zur Verfügung stehen.

Weil Lehrlinge jedoch nicht in Kurzarbeit geschickt werden können, überlegte sich Seidl eine andere Variante, um auch seine jüngsten Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. In einer eigenen Kochschule bereiten sie seit Kurzem Mittagsteller für das Rote Kreuz und die Feuerwehr in Krems zu. „Wir wollten in dieser schwierigen Zeit ein deutliches Zeichen setzen, denn wir fühlen uns für jeden einzelnen Mitarbeiter verantwortlich.

Das Schöne daran ist: Mit der Kochschule unterstützen wir unsere Lehrlinge auf ihrem Ausbildungsweg, und mit dem Essen können wir uns bei den vielen Helfern bedanken, die sich täglich für uns einsetzen“, erklärt Seidl. Die neue Kochschule soll bis zum Ende der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie bestehen bleiben.