Fahrfehler an der Abfahrt Palt von der B37a Lenker blieb bei spektakulärem Unfall heil.

Auto an der Leitschiene zerstört .

Dass sich der Fahrer des Pkw dabei nicht verletzte, grenzt an ein Wunder. Doch bei einem nächtlichen Unfall auf der B37a blieb es tatsächlich beim Sachschaden.

Schleuerpartie mit Endstation Leitschiene

Die Feuerwehrkräfte der Hauptwache Krems wurden am 16. November kurz vor 1.30 Uhr zu einem Unfall auf der Ausfahrt Palt von der Bundesstraße 37a alarmiert. Ein Fahrzeug, das in Richtung St. Pölten unterwegs gewesen war, war dort ins Schleudern gekommen. An der Leitschiene war dann Endstation. Der Pkw wurde total beschädigt.

Überraschung: Lenker war heil geblieben

Die Helfer – neun Personen mit zwei Fahrzeugen – rückten an und konnten ebenso wie der First Responder des Kremser Roten Kreuzes feststellen, dass der Lenker, der sich allein im Auto befand, unverletzt geblieben war. Die Feuerwehrkräfte unterstützten die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle und leuchteten diese aus.

Pkw wurde auf Feuerwehrfahrzeug gezogen

Das Wrack wurde mithilfe von Rangierrollern auf die Bergeplattform des Wechselladefahrzeuges gezogen und von der Verkehrsfläche verbracht. Darüber hinaus war es erforderlich, auf einer ausgedehnten Fläche ausgetretene Betriebsmittel zu binden und Trümmerteile von der Fahrbahn zu entfernen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden, dann war die Straße wieder ungehindert passierbar.