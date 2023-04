Parken: Unterschriftenliste als letzter Strohhalm

Gar so gelassen reagierte Stein dann doch nicht. Ein NÖN-Beitrag in der Vorwoche, der diese Botschaft transportierte, wirbelte einiges an Staub auf – und motivierte scheinbar auch zu verstärktem Widerstand gegen die Einführung der Gebührenpflicht und der Erhöhung der Preise für Bewohnerparkkarten. In Geschäften und Lokalen in dem historischen Kremser Stadtteil liegt eine Unterschriftenliste mit dem Titel „Stopp der Ausdehnung der gebührenpflichtigen Blauen Zone auf Stein und Förthof“ auf. Alleine in der Trafik am Schürerplatz hatten sich Anfang der Woche bereits dutzende Maßnahmengegner eingetragen, wie sich bei einem Lokalaugenschein zeigte. Initiiert haben soll den organisierten Widerstand die in Stein wohnhafte Gemeinderätin der ÖVP, Edith Gruber.

Ziel des Vorhabens ist es wohl, die Thematik neuerlich auf die politische Bühne zu hieven. Notwendig sind dafür 260 Unterschriften von wahlberechtigten Kremser Bürgern. Das Gesetz definiert diese Zahl über die Anzahl der Stimmen, die es für die Erlangung eines Gemeinderatsmandats braucht. Selbst wenn Stein diese nicht allzu hohe Hürde nehmen sollte – eine realistische Chance, dass der Gemeinderat seinen Beschluss aus der Sitzung Ende März kippt, gibt es nicht. Das sagt Verkehrsstadtrat Peter Molnar (SPÖ): „Der Initiativantrag müsste nur mehr behandelt, aber nicht darüber abgestimmt werden.“

Molnar erzählt im NÖN-Gespräch von kritischen, aber auch „ausgesprochen positiven“ Rückmeldungen. „Ich bin jeden Tag in Stein, nehme alle Anregungen auf und mache auch Begehungen. Es schwappt jetzt sehr viel hoch, das in den letzten 10 bis 15 Jahren nie angegangen wurde.“ Wichtig sei ihm bei allen Emotionen, die die Debatte mit sich bringe, dass ein Bewusstsein für den Wert öffentlicher Parkplätze einkehre.

Mit dem Maßnahmenpaket, das ab 1. Juli gilt, soll der Autoverkehr in Stein eingedämmt und die Parksituation stabilisiert werden. Als unterstützende Schritte sind unter anderem neue Geh- und Radwege und die Öffnung der Plätze zur Donau hin geplant.

