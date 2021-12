Parken „wie bei McDonalds“

In der Grünen Zone wird es ab März 2022 Wochen- und Monatstickets geben und Handwerksbetriebe werden Tages- und Wochenparkscheine in der Blauen Zone erwerben können. Das hat der Gemeinderat mit den Stimmen der SPÖ und der KLS beschlossen. Und nicht nur das: Auch die Umwandlung von vier gebührenpflichtigen Stellplätzen in der Mondlgasse zu 30-Minuten-Gratis-Parkplätzen boxten Rot und Dunkelrot durch. Letzteren Punkt vor allem gegen den Willen der ÖVP. „Man hat es hier verabsäumt, mit den Anrainern zu sprechen. Die Positionierung wäre zu überdenken“, sagte Vizebürgermeister Martin Sedelmaier, dessen Fraktion befürchtet, Halteplätze in der Unteren Landstraße könnten für die neu geschaffene Möglichkeit in der Mondlgasse gestrichen werden.

„Die ÖVP ist gegen ihre eigenen Unternehmer“

Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel brachte das in Rage: „Die ÖVP ist gegen ihre eigenen Unternehmer. Da bin ich bisschen erschüttert. Ich gebe schon zu: Bis jetzt kann man ja fast wie bei McDonalds hinfahren und fällt gleich ins Geschäft rein.“

Die FPÖ ortet hinter dem Beschluss eine Gesetzesübertretung und ist enttäuscht über den Output der Arbeitsgruppe Parken. „Über die wesentlichen Dinge wollte man nicht sprechen. Der Tarif und die zu schaffende Infrastruktur wurden weitestgehend ausgeklammert. Das Parksystem ist kompliziert, unfair und ineffektiv“, sagte Gemeinderat Martin Zöhrer.