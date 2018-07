Das altehrwürdige Parkhotel in der Edmund-Hofbauer-Straße steht zum Verkauf. Erst im Vorjahr kaufte die Immobilienfirma Bauinvest, hinter der die Kremser Unternehmerfamilie Becker steht, den Drei-Sterne-Betrieb dem damaligen Eigentümer Michael Lötsch ab. Der Oberösterreicher blieb weiterhin Pächter des Hotels, sein Vertrag läuft bis in das Jahr 2020. Der Traditionsbetrieb bleibt dadurch zumindest bis zu diesem Zeitpunkt bestehen; was danach passiert, bietet derzeit noch Raum für Spekulationen.

Durchkreuzte Pläne sind nun der Grund dafür, dass das Parkhotel erneut den Besitzer wechseln soll. „Wir wollten eigentlich Studentenwohnungen daraus machen, die Gemeinde war aber leider nicht zu einer Umwidmung gewillt. In der jetzigen Form bringt uns das Parkhotel überhaupt nichts“, erklärt Bauinvest-Seniorchef Fritz Becker.

Um den Verkauf des Hotels kümmert sich die Kremser Immobilienfirma KMW Immobilien. „Wir starten in den nächsten zwei bis drei Wochen mit der Vermarktung. Es gibt aber schon jetzt an die fünf Interessenten“, erzählt der stellvertretende Geschäftsführer Jürgen Heinzl. Den Wert des Hotels schätzt der Immobilienmakler auf rund fünf Millionen Euro.

Interessenten wollen B 3-Anbindung forcieren

Unter den Interessenten sollen sich Investoren befinden, die das Parkhotel an eine große Kette weiterverkaufen möchten, aber auch Leute, die ein anderes Ziel verfolgen. Nämlich die Umsetzung der vieldiskutierten B 3-Anbindung „Krems-Mitte“. Einer, der schon fertige Pläne für ein solches Projekt in der Schublade liegen hat, ist Othmar Seidl.

Laut Becker hat der Immobilienmagnat Interesse an dem Hotel bekundet. Seidl sagt auf Nachfrage der NÖN: „Derzeit gibt es nichts Konkretes, ich bin bloß in losen Gesprächen.“ Erst 2020, nach Ablaufen von Lötschs Pacht, würde das Objekt (sollte es dann noch zum Verkauf stehen) für Seidl interessant werden.

Für die Verlängerung der Utzstraße müsste das Hotel dann abgerissen werden – das ist derzeit aber noch Zukunftsmusik. Grundvoraussetzung für das Projekt ist das Wohlwollen der Gemeinde, zu der Seidls Verhältnis in der jüngeren Vergangenheit eher unterkühlt war.