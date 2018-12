Täglich stand Marianne Rieder (46) aus Paudorf in den vergangenen neun Jahren pünktlich um 5 Uhr Früh an ihrem Arbeitsplatz im Verteilzentrum der Post AG in der Brandströmstraße.

Seit drei Jahren hatte sie Probleme mit dem rechten Arm. Jetzt bescheinigt ihr ein ärztliches Attest, auf Zeit nur mehr Pakete mit maximal zehn Kilogramm heben zu können. Das brachte der Frau den „blauen Brief“ ein. Die Post hat sie mit Ende Februar 2019 gekündigt.

„Ein Zuständiger hat zu mir gesagt: ,Wir sind ja kein Invaliden-Institut!‘“

„Mich ärgert nicht nur das, sondern vor allem, wie das geschehen ist“, meint Rieder. „Mit mir wurde kein Kontakt aufgenommen, dann war der Brief da.“ Die unter Kollegen als zuverlässig bekannte Frau betont, immer Einsatzbereitschaft gezeigt zu haben: „Ich war 12,5 Stunden pro Woche angestellt, habe aber bis zu 190 Stunden in drei Monaten geleistet!“

Die Frau hat zwar ihren Gewerkschafter informiert, doch als dieser tätig wurde, war eine entscheidende Frist verstrichen, wie man ihr nun bei der Arbeiterkammer mitteilte.

Rieder führt generell Klage darüber, wie man mit Mitarbeitern im Kremser Post-Stützpunkt umgeht. Unter vier Augen hat ein Vorgänger die Kündigung mit dem ärztlichen Attest begründet. Rieder: „Ein Zuständiger hat zu mir gesagt: ,Wir sind ja kein Invaliden-Institut!‘“ Generell gebe es ein sehr schlechtes Arbeitsklima mit Bevorzugung einzelner Liebkinder.

Gegenüber der NÖN berief sich die Post auf den Datenschutz. Man könne zum gegenständlichen Fall keine Auskunft geben, und auch zur Kritik am durch bestimmte Vorgesetzte verursachten schlechten Betriebsklima in Krems gab es keinen Kommentar.