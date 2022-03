Pflegeprotest: „Es ist wirklich fünf nach zwölf!“

„Uns ist in den letzten Jahren viel versprochen worden, und nun ist es Zeit, Worte in Taten umzusetzen“, begründet der oberste Personalvertreter des Kremser Klinikums, der Arzt Josef Sattler die Demonstration des Pflegepersonals unter dem Titel „5 nach 12“. „Mit der parlamentarischen Bürgerinitiative wollen wir der Politik zeigen, wie das geht.“ Auch in Krems trat das Personal geschlossen für die Ziele der „Offensive Gesundheit“ an.

500 Unterschriften waren das Ziel – in nur drei Tagen kamen in Krems 571 zusammen. Unter den acht konkreten Forderungen finden sich unter anderem mehr Mittel für das Gesundheitswesen, Schaffung von Ausbildungsplätzen für alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen, existenzsichernde Bezahlung der Auszubildenden sowie eine Verbesserung der Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Sattler, der betont, mit den Anliegen der Bediensteten bei der örtlichen Klinikleitung immer ein offenes Ohr zu finden, will gemeinsam mit der österreichweiten Initiative darauf drängen, dass oftmals aufgeschobene Maßnahmen nun endlich umgesetzt werden: „Es ist in dieser Sache wirklich schon fünf nach zwölf!“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden