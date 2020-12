Das Piaristengymnasium bietet als einzige Schule in Krems den Gesamtabschluss des Unternehmerführerscheins an – und das bereits seit zehn Jahren. Vor Kurzem haben wieder 31 Schüler der 8. Klassen die abschließende Unternehmerprüfung erfolgreich abgelegt.

Ziele dieser dreijährigen Ausbildung sind die Vermittlung von fundiertem Wirtschafts- und Finanzwissen sowie der Erwerb unternehmerischer Kompetenzen. Mit dem Zertifikat erhalten die Schüler die kaufmännische Gewerbeberechtigung.

Stolz auf ihre Zertifikate: Moritz Pauser, Theresa Kranner, Flora Gessl, Paul Noth nagl, Joachim Färber. s (2): Piaristengymnasium



Während die Modulprüfungen A (wirtschaftliche Basics), B (volkswirtschaftliche Inhalte) und C (betriebswirtschaftliche Grundlagen) computerunterstützt an der Schule abgehalten wurden, fand die kommissionelle Abschlussprüfung zum Modul UP (Unternehmerprüfung) an der Meisterprüfungsstelle der Wirtschaftskammer (WKO) am WIFI St. Pölten statt. Aufgrund des Lockdowns hing die Prüfung an einem seidenen Faden.

Am Tag davor entschied sich die WKO für die Durchführung unter sehr strengen Sicherheitsauflagen: Unter anderem mussten die Kandidaten nach einer Fiebermessung die gesamte Vorbereitungs- und Prüfungszeit mit Maske absolvieren.

Die beiden Unternehmerführerschein-Trainer Christoph Tomasek und Daniel Hochleitner freuen sich besonders über insgesamt zehn ausgezeichnete und sieben gute Erfolge.