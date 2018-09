Eine österreichweit einzigartige Initiative mit dem Ziel, durch intelligente Modelle attraktive Ganzjahresjobs in der Gastronomie in Krems und der Wachau zu schaffen, starteten maßgebliche Player am heimischen Arbeitsmarkt unter Führung des AMS und der Stadt Krems. Statt einige Monate im Jahr zu „stempeln“, sollen Beschäftigte ihren Kremser Arbeitsplatz mit einem im Westen (Wintersaison) kombinieren.

Entscheidend ist Blick über den Tellerrand

„Alle Beteiligten schauen dabei über den eigenen Tellerrand“, bringt es AMS-Chef Erwin Kirschenhofer, die treibende Kraft in der Initiative, auf den Punkt. Herzstück ist die Suche nach Partnerbetrieben und die Vermittlung ganzer Teams. Kooperiert wird dabei mit den AMS-Servicestellen in Kirchdorf an der Krems (OÖ) und Bischofshofen (Salzburg). Mit im Boot sind aber auch die Sozialpartner – neben dem Sprecher der österreichischen Gastwirte, Mario Pulker, und der lokalen Wirtschaftskammer ist auch die Arbeiterkammer dabei.

Erste Kontakte gab es bereits. So fand eine Exkursion auf Hochkar, Wurzeralm und nach Hinterstoder statt, und auch im Salzburger Pongau waren Kremser Vertreter bereits zu einem Lokalaugenschein zu Gast. Als „Königsidee“ gelobt wurde dabei jeweils das Partnerbetriebe-Modell, das einen Ausgleich zwischen Unternehmen im Raum Krems und im Westen ermöglichen würde.

Attraktive Angebote, die in der Wintersaison auf die Ostösterreicher warten, zeigen das spürbar starke Bemühen, gute Mitarbeiter zu akquirieren. Gute Bezahlung, komfortable Quartiere und die Einstellung zu den Bediensteten stimmen, berichtet Kirschenhofer von seinem jüngsten Trip nach Salzburg. So dürfen die Angestellten in vielen Häusern die eigenen Fitnesscenter und den Spa-Bereich (Sauna, Pools) benützen. Pistenspaß in der Freizeit ist sowieso meist inbegriffen.

Wichtig ist den Betreibern des Kremser Pionier-Projekts, dass wirklich alle zu Wort kommen – auch die Mitarbeiter, um die es geht. Daher gibt es eine Einladung für Betroffene, die Erfahrungen mit Saisonbeschäftigung gemacht haben. Am Donnerstag, 27. 9., 18.30 Uhr, sollen sie in der Weinbar „Leopold“ darüber berichten und sind dabei von den Projektleitern Michael Huber-Strasser und Erwin Kirschenhofer zu einem Glas Wein eingeladen. Interessierte Gastronomie-Mitarbeiter, für die das Projekt interessant sein könnte, sind an diesem Abend natürlich ebenfalls willkommen.