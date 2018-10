Eine einmütige Gemeinderatssitzung mit ausschließlich einstimmigen Beschlüssen fand in den Tagen danach ihre „unfreundliche“ Fortsetzung.

KLS-Gemeinderat Nikolaus Lackner hatte sich in einer Wortmeldung einen Seitenhieb auf die von der FPÖ inszenierte Polizeiaktion nicht verkneifen können. NÖN-Leser wissen Bescheid: Ein Bus, der als „mobiles Wachzimmer“ bezeichnet wird, wurde als FPÖ-Erfolg verkauft.

„Ist Rettungsauto ein mobiles Krankenhaus?“

Lackner meinte in der Sitzung in Richtung Blaue: „Ich habe letztens ein Rettungsauto gesehen und gedacht: Ist das jetzt ein mobiles Krankenhaus?“

Einen Tag danach stellte die FPÖ in einer Aussendung fest: „Kommunisten verhöhnen die Arbeit der Polizei“. Und weiter: „Indem sie die Präsenz der Polizei in der Innenstadt verhöhnen, machen sich die vereinigten Linken in Krems über das Sicherheitsbedürfnis der Kremser lustig“, lässt sich Fraktionsführerin Susanne Rosenkranz zitieren. „Was an anderen Orten hilfreich war, wird für Krems ja wohl auch gut genug sein!“

Lackner lässt die Schelte nicht auf sich sitzen. „Spaßbefreite FPÖ führt Medienkampagne mit absurden Anschuldigungen“, heißt es in seiner Antwort. So habe die „Provinzposse um das Wachzimmer Innenstadt“ neue Facetten bekommen. Die Reaktion zeige einmal mehr, dass die Blauen nur auf billige Effekthascherei aus seien.

Fast schon kurios: Ausgerechnet Lackner war es, der vor wenigen Monaten einen Dringlichkeitsantrag zum Thema Polizeipräsenz in der Innenstadt eingebracht hat, welcher einstimmig angenommen wurde. „Ich habe niemanden verhöhnt, schon gar nicht die Arbeit der Polizei“, will er sich auch weiter „kein Blatt vor den Mund nehmen“.