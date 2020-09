Die Polizei warnt aktuell besonders die Generation 60+ vor rücksichtslosen Betrügern. Die Täter, es handelt sich um zwei bis drei männliche Personen, verschaffen sich mit dem Vorwand, sie seien Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens oder Fernsehtechniker, Zutritt in die Wohnungen ihrer Opfer.

Während einer der seriös gekleideten, hochdeutsch und mit leichtem deutschen Akzent sprechenden Herren die betagte Person ablenkt, durchsucht ein zweiter Täter die Räumlichkeiten nach Schmuck und Bargeld. Nach diesem Schema wurde eine Frau in Krems kürzlich um einen vierstelligen Bargeld-Betrag erleichtert. Die Polizei rät als Schutzmaßnahme, keine fremden Personen hineinzulassen und bei einem Termin mit vorangegangenem Anruf eine weitere Person beizuziehen.

Noch umtriebiger als die unangemeldeten „Techniker“ waren in den vergangenen Tagen falsche Polizisten, die auf Festnetztelefonen anrufen und es mit einer Variation des Neffentricks ebenfalls auf ältere Semester abgesehen haben. Alleine am Donnerstag, 3. September, verzeichnete die Polizei in Krems acht Versuche, auf diese Art Geld zu erbeuten. Alle scheiterten.