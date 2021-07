„Die haben getratscht und gelacht“, erinnerte sich ein 66-jähriger Kremser vor Gericht an jenen Moment am 29. April dieses Jahres, als seine Ehefrau auf seine Hilferufe nicht reagiert habe. Er leide seit Jahren an chronischen Schmerzen, und an jenem Tag sei nichts im Fernsehen gewesen. Mit einem Messerspiel habe er sich die Zeit vertrieben, und dabei habe er sich am Handrücken verletzt.

„Ich habe geblutet und nach meiner Frau geschrien. Ich wurde wütend, als sie nicht kam, und es folgte ein heftiger Streit“, gestand er ein. Auch, dass er mit Suizid gedroht habe: „Wenn die Schmerzen zu groß werden, sag ich das öfters. I hätt‘ do nix g‘macht!“, beschwichtigte er vor Gericht. Den mit drei Messern in den Händen tobenden Rentner empfand die Nachbarin aber als bedrohlich, und sie verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, sah der 66-Jährige rot und drohte Messer schwingend: „Verschwindet, sonst stech‘ ich euch ab!“

Der Rentner ließ sich nicht beruhigen und ging immer wieder auf die Beamten los. Selbst nach einer Ladung Pfefferspray versuchte er noch, auf einen Beamten einzustechen. Ein Schlag des Polizisten mit dem Einsatzstock machte der Messerattacke letztlich ein Ende.

„Sie hätten erschossen werden können“, versuchte die Richterin, dem Rentner die brisante Situation vor Augen zu führen. Sie erntete nur ein Achselzucken. Der bislang unbescholtene Mann wurde letztlich zu drei Jahren, davon ein Jahr unbedingt, verurteilt. Rechtskräftig.