Praxisvolksschule: Spitze in MINT-Fächern

Die Praxisvolksschule Krems-Mitterau hat – als einzige Volksschule in Krems – das MINT-Gütesiegel erhalten. Pädagogin Susanne Rothaler nahm die Auszeichnung in Wien von Bildungsminister Heinz Faßmann und Ruth Petz, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Wien, entgegen.

Das MINT-Gütesiegel wird jeweils für drei Jahre vergeben und geht an Schulen, die innovatives und begeisterndes Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik fördern, und zwar mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Buben. Über das MINT-Gütesiegel verfügen in Krems außerdem die HAK, die Bundesrealgymnasien Kremszeile und Ringstraße sowie das BORG.