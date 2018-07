Im Hauptberuf widmet er sich dem Sprechen, doch seine zweite Leidenschaft ist das Komponieren: Der Kremser Logopäde Günther Fiala hat nach seiner Musical-Premiere in London (die NÖN berichtete) zwei Kompositionspreise gewonnen.

Beim Kompositionswettbewerb des „Hong Kong Children‘s Choir“ schaffte es Fiala mit seinem Kinder-Song „Little Things“ unter die 45 Preisträger von insgesamt 350 Werken aus der ganzen Welt. Der Wahl-Kremser, den es 2012 aus dem Bezirk Baden an die Donau verschlug, erhält dafür nicht nur 600 Dollar Preisgeld, sondern sein Lied wird auch in ein „Songbook“ aufgenommen, das der Kinderchor aus Hongkong anlässlich seines 50-jährigen Bestehens 2019 veröffentlicht.

Hongkong nicht der einzige Erfolg

„Es ist schön zu sehen, dass meine Musik gemocht wird“, freut sich Fiala, der sich als Komponist einen Namen machen möchte. Das für 8- bis 11-Jährige geschrieben Kinderlied „Little Things“ ist die Vertonung eines über 150 Jahre alten Gedichts der amerikanischen Dichterin Julia Abigail Fletcher Carney (1823 – 1908), das davon handelt, wie viel durch kleine Dinge bewirkt werden kann.

Der Preis aus Hongkong ist nicht der einzige Erfolg, den Fiala zuletzt verzeichnen konnte: Beim „Symphonic Wind Composers Project“ (Österreichischer Komponistenbund und Österreichische Blasmusikjugend) erreichte er mit seiner „Hymn of Hope“ den 3. Preis.

Als Nächstes ist eine Vollinszenierung des Musicals „V for Victory“ geplant, für das es nach der Aufführung im März in London „sehr gutes Feedback“ gegeben hat, wie Fiala erzählt. Über Skype steht er in regem Kontakt mit dem belgischen Texter und dem englischen Regisseur: „Wir arbeiten intensiv daran.“