„Vergolderspielchen“ nennt es Gemeinderat Wolfgang Mahrer (KLS), was sich um das Grundstück für das umstrittene Wohnbauprojekt der GEDESAG in der Gaswerkgasse abspielt. Der Preis des Grundstücks ist seit den 1990er-Jahren um 180 % (!) gestiegen. Zwei Hälfteeigentümer verdienen beim nunmehrigen Verkauf an die Wohnbaugesellschaft satte 1,375 Millionen!

Große Chance durch Stadt Krems vertan

In den 1990er-Jahren wurde das Haus von der EVN um 22 Millionen Schilling (1,6 Mio. Euro) an das Land NÖ verkauft. Überlegungen der Stadt, das Haus für das Bauamt zu erwerben, die der damalige Stadtrat Josef Deißenberger massiv betrieb, wurden ÖVP-intern vereitelt. Der Neubau in der Bertschingerstraße kostete später 3,8

Millionen. 2015 veräußerte das Land Grundstück und Bauwerk je zur Hälfte an die A. B. Bauprojektentwicklungs GmbH (Alexander Buhl) und eine Schubrig-Stiftung in Vaduz. Preis: 3,125 Mio. Euro.

Wertsteigerung von 180 % seit 90ern

Die Stadt Krems war bis zur Übersiedlung in die Bertschingerstraße Untermieterin, wesentliche Investitionen wurden nicht getätigt. 2018 ging die Hälfte der A. B. GmbH um 2,250 Millionen an die GEDESAG. Für die andere Hälfte (Schubrig-Stiftung) gibt es eine Rangordnung, sodass die Wohnbaugesellschaft diese zum selben Preis erwerben kann. Gesamtkosten: 4,5 Mille.

Seit den 1990ern haben Grund und Haus damit eine Wertsteigerung von satten 180 % erfahren, alleine zwischen 2015 und 2018 immerhin 73 % oder 1,375 Mio. Euro zugunsten der zwischenzeitlichen Eigentümer.

"Kunden zahlen das mit ihren Mieten"

Für Mahrer sind die Mieter und Besitzer der Wohnungen der GEDESAG (zu 99 % im Eigentum der Stadt) die Opfer: „Die Kunden zahlen das mit ihren Mieten!“ Dahinter stehe mangelndes Kontrollrecht der Stadt. Wiederholte Anläufe, die Genossenschaft durch das Kontrollamt prüfen zu lassen, wurden politisch abgeschmettert. So forderten schon 2013 alle Oppositionsparteien per Dringlichkeitsantrag die Durchleuchtung der Geschäfte. Vergebens.

Für viele ist auch die Optik schief, weil Magistratsdirektor Karl Hallbauer zugleich Aufsichtsratschef der GEDESAG ist. Mahrer: „Er ist der höchste Beamte der Stadt und damit auch der Chef der Bediensteten im Anlagerecht. Diese Doppelfunktion könnte im Fall von GEDESAG-Projekten zumindest zu einem ,vorauseilenden Gehorsam‘ führen.“

„Die AG gehört zu 99 % der Stadt, deren Interessen müssen dort gut vertreten werden“, sieht Hallbauer hingegen keinen Interessenskonflikt. Er habe noch nie eine baurechtliche Weisung zugunsten „seines“ Wohnbauträgers erteilt.

„Mir ist klar, welchen Hut ich aufsetzen muss!“

Die Doppelfunktion sei kein Problem: „Mir ist sehr wohl klar, welchen Hut ich aufsetzen muss.“ Zur Kritik am Grundstückskauf meint Hallbauer, dass es jemand anderer gekauft hätte, hätte jetzt die GEDESAG nicht zugeschlagen: „Das ist ein akzeptabler Preis!“

Ins selbe Horn stößt auch Otmar Amon, Vorstandsdirektor der GEDESAG: „Mit dem Kauf können wir den Bereich als Wohngebiet erhalten.“ Weil es sich laut Widmung um „Bauland-Wohngebiet“ handle, sei es letztlich auch für die Vorbesitzer nicht mehr interessant gewesen. Die hätten damit ganz andere Pläne gehabt, das wäre aber nur bei Widmung „Bauland-Kerngebiet“ gegangen.

„Das ist kein schlechter Preis, das ist klar“, gibt Amon zu. Nun werde aber das Hauptgebäude revitalisiert und durch die geplanten 80 Wohnungen sei das Projekt auch wirtschaftlich vertretbar. Die aktuelle dortige Bauklasse 4 ändere sich nicht. Zudem habe sich der Rechnungshof mit der GEDESAG beschäftigt und „nichts gefunden, was nicht ordnungsgemäß war“.