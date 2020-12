Aus der Not macht man in der Stadtpfarre St. Veit eine Tugend: Bei der Kindermette erwartet die Kleinen heuer eine Bildprojektion auf den Turm des Doms der Wachau.

Erstmals wird Pfarrer Franz Richter mit den jüngsten Gläubigen die Kindermette im Freien – am Pfarrplatz – feiern, wo die Stufen zum Seiteneingang der Kirche eine Art natürliche „Bühne“ bieten. Dort, wo der von Pfarrgemeinderatsmitgliedern geschmückte Christbaum steht, findet am Heiligen Abend um 16 Uhr die Kindermette unter Einhaltung aller Covid-Maßnahmen – im Freien kein Problem – statt. Keine Anmeldung nötig!

Im Zuge der Mette wird das Evangelium als Projektion auf den Turm des Doms der Wachau dargestellt – sicher ein weiteres Highlight der erstmaligen Open-Air-Kindermette. Ein Bläserquartett sorgt für den musikalischen Rahmen.

Ein Krippenspiel muss leider aus Sicherheitsgründen heuer entfallen. Am Ende der Feier der Kinder wird das Jesuskind gemeinsam in die Krippe getragen, die seit dieser Woche in der Pfarrkirche aufgestellt ist.

Für die Christmette um Mitternacht ist übrigens ebenfalls keine Reservierung nötig – im Gegensatz zu der in der Piaristenkirche (22 Uhr). Anmeldung: 0664/75125204, patrick@ stiftgoettweig.at.