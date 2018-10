980.000 Euro für das „Herzerlhaus“, dieses Angebot der Kremser Immobilienfirma Gmeiner Immobilien sorgte auch über die Grenzen der Stadt hinaus für Aufsehen. Weil sich beim Beinahe-Millionen-Angebot keine Interessenten für den Nachtclub meldeten, wird jetzt ein anderer Preis aufgerufen – 780.000 Euro.

Der kommt allerdings nicht mehr von Gmeiner Immobilien. „Herzerlhaus“-Eigentümer Helmut Hagen hat die Objektbetreuung der Tullner Immobilienfirma „Immobilien Plus 11“ übertragen. Den neuen Preis erklärt der verantwortliche Makler Ludwig Buchinger so: „980.000 Euro waren jenseits von Gut und Böse. Wir wollen im Gegensatz zu unserem Vorgänger probieren, das Objekt auch anderweitig zu verwerten. Es soll nicht auf die derzeitige Nutzung reduziert werden.“

Vorstellen könne er sich den Traditions-Nachtclub in der Wiener Straße aufgrund seiner Sauna und des Hallenbades etwa als Wellnesseinrichtung. Es habe auch schon informelle Gespräche mit Interessenten gegeben, so Buchinger.

Für unverkäuflich hält der Immobilienmakler das „Herzerlhaus“ nicht. „Sonst hätte ich es auch nicht genommen.“ Nachsatz: „Selbst das Fritzl-Haus ist verkauft worden.“

Eigentümer Hagen hat jedenfalls auch einen Plan B in der Hosentasche: „Vielleicht verpachte ich es nur. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher, ob ich es verkaufen will. Das Geld brauche ich nicht.“