Räderdiebe sitzen nun hinter Gitter

Umfangreiches Diebesgut wurde am 19. September in einem Haus in der Kremser Innenstadt sichergestellt. Die Beute der rumänischen Diebe war zum Teil schon „versandfertig“ verpackt. Einer der beiden Männer wollte durch einen Kamin vor den Polizisten fliehen, blieb aber stecken. Jetzt wurde das kriminelle Duo vom Gericht zu unbedingten Haftstrafen verurteilt.

Foto: Martin Kalchhauser