Krems: Rätsel um nächtlichen Brand in leerer Wohnung

Um Mitternacht schlugen die Pager der Feuerwehrhelfer an. Ziel des Einsatzes war ein Gebäude in der Kasernstraße.

Nachbarin war aufmerksam

Eine aufmerksame Nachbarin hatte den Lichtschein von Flammen und Rauch, der aus dem gekippten Fenster einer Wohnung drang, bemerkt und die Alarmierung in Gang gesetzt, weil ihr niemand geöffnet hatte. Kurz vor Mitternacht ging der Notruf via 122 ein. Der Disponent der Bezirksalarmzentrale Krems löste Generalalarm aus und alarmierte zusätzlich zu den Kameraden der Hauptwache die Feuerwache Egelsee.

Grund für Brand ist unklar

Weil beim Eintreffen am Einsatzort unklar war, ob sich jemand in der Wohnung aufhält, wurde die Tür aufgebrochen. Der Atemschutztrupp konnte aber rasch Entwarnung geben und das Feuer ebenso rasch ablöschen. Die Wohnung, in der offenbar gerade Renovierungsarbeiten durchgeführt worden waren, stand leer. Wie Brandermittler der Polizei noch an Ort und Stelle feststellen konnten, hatten mehrere Regalböden, die an eine Tür angelehnt waren, zu brennen begonnen. Der Grund dafür ist rätselhaft und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Durch Fenster eingestiegen

Die Wohnung war stark verraucht, weshalb im Eingangsbereich ein Rauchverschluss gesetzt wurde. Sie wurde ebenso wie das Stiegenhaus belüftet. Zu fast allen Bewohnerinnen und Bewohnern des betroffenen Gebäudetraktes konnte Kontakt hergestellt werden. Die Wohnung, die sich direkt oberhalb der Brandwohnung befand, musste allerdings von der Feuerwehr geöffnet werden. Die Einsatzkräfte verschafften sich mithilfe der Drehleiter über ein Fenster Zugang zu dieser Wohnung. Sie stand jedoch ebenfalls leer.

Helfer zwei Stunden im Einsatz

Nachdem eine Kontrolle mittels Wärmebildkamera durchgeführt worden und sichergestellt war, dass sich weder Rauch noch Kohlenmonoxid in benachbarte Wohnungen ausgebreitet hatte, konnten die Bewohnerinnen und Bewohner nach einer Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz für die 29 Helfer war nach knapp zwei Stunden beendet. Im Einsatz standen 29 Helfer der FF Krems mit der Drehleiter, drei Tanklöschfahrzeuge und einem Kleinlöschfahrzeug. Ebenfalls dabei waren die Polizei und das Rote Kreuz Krems. Die Sanitäter mussten aber erfreulicherweise nicht eingreifen.

