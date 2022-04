Krems: Rauschendes Übernahmefest für die Alte Post

Vollbild

Symbolische Schlüsselübergabe: Elisabeth und Sohn Karl Brunner legen das Schicksal des Gasthofs Zur Alten Post in die Hände Othmar Seidls (im Bild mit Gattin Maria) und dessen Familie. "Bergdoktor" Hans Sigl bekam beim ersten Schluck nach der Weintaufe tatkräftige Hilfe von Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll. Drei Winzer steuerten den "HIppokrates"-Wein für die Segnung bei. Im Bild: Winzer Josef Schmid, Stratzing, Kellermeister Heinz Frischengruber von der Domäne Wachau, Dürnstein, Pate Hans Sigl, Winzerin Elfriede Waldschütz und Erwin Pröll (von links). Theologe Josef Kirchler, Bürgermeister Josef Schmid und Pfarrer Robert Bednarski, alle aus Stratzing, erhielten vom von dort stammenden Othmar Seidl einen heiligen Sebastian für ihre Pfarre. Restitution: Ein Gittertor-Oberteil, das in der Nazi-Zeit vom Stift Göttweig in die Alte Post verschleppt worden war, gab Othmar Seidl (rechts) an Prior Maximilian Krenn zurück. Pfarrer Franz Richter darf sich über eine wunderschöne gotische Jesus-Statue aus dem riesigen Sammler-Fundus in der Alten Post freuen, die ihm Othmar Seidl übergab. Den Segen für das Haus, seine Mitarbeiter und die Gäste erbaten Stratzings Pfarrer Robert Bednarski und Göttweigs Prior Maximilian Krenn. Volles Haus in der Alten Post: Bürgermeister Reinhard Resch (hier bei seiner Ansprache) unterbrach für den wichtigen Termin sogar seinen Steiermark-Urlaub.

