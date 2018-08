„Mich interessieren die verschiedenen Identitäten, die man ausprobieren kann“, erzählt Resi Müller, Jahrgang 2000, über ihre Leidenschaft zur Schauspielerei. Die Kremser Maturantin hat das Glück, beim Theater in der Kellergasse in „Don Juan auf Sommerfrische“ mitspielen zu dürfen. Noch bis 14. 8. wird in Großwiesendorf gespielt.

Der Zugang der Gneixendorferin zum Theater ist erfrischend: Sie möchte sich in unterschiedliche Charaktere einfühlen. Der psychologische Aspekt reizt sie, die mit Leidenschaft Theater spielt: „Wenn ich auf der Bühne im Theater in der Kellergasse stehe, dann bin ich nicht Resi Müller, sondern Kathi Bamstel. Ich gehe dann voll in der Rolle auf.“

Von Luzia Nistler für ein Musical entdeckt

Kathi Bamstel ist im Stück ein junges Mädchen, das sich zum ersten Mal verliebt. Dabei macht sie schlechte Erfahrungen. Die Rolle spielt sie unter der Patronanz von Luzia Nistler, der künstlerischen Leiterin und Regisseurin des Kellergassentheaters, das jedes Jahr in einer anderen Gemeinde am Wagram Halt macht. Sie war eine der Ersten, die das Talent der jungen Frau erkannten. 2011 lernte sie Müller bei einem Casting kennen und setzte sie in der Hauptrolle in einem Musical ein.

„Luzia hat mir viel beigebracht und ich bin stolz, dass ich mit einem Profi zusammenarbeiten darf“, meint die junge Mimin. Schulabschluss und (eben bestandene) Matura gingen vor. Müller ist nicht nur musikalisch und kann singen, sondern vereint unterschiedliche Tanzstile, von Hip Hop über Musical und Jazz Dance bis zu klassischem Ballett.

Als sie jünger war, wollte sie Muscial-Darstellerin werden, heute liegt der Fokus auf Film- und Theaterschauspielerei. In der Schule war sie es, die zuletzt den Maturaball organisiert und zu dessen künstlerischem Gelingen beigetragen hat.

Der Austausch mit professionellen Schauspielern trägt viel zu ihrer Routine bei. Da Müller auch schon Komparsin bei diversen Fernsehproduktionen („Tatort“) war, konnte sie auch schon Filmstudio-Luft schnuppern. „Aber ich mag auch gerne die Theaterbühne, denn hier erhält man gleich das Feedback des Publikums und kann darauf reagieren.“

Und so ist auch ihr nächstes Ziel, an einer Schauspielschule aufgenommen zu werden, fast schon in greifbarer Nähe. Bis dahin kann sie im Theater in der Kellergasse genügend Erfahrungen sammeln und das Publikum begeistern.

„Don Juan auf Sommerfrische“: Großwiesendorf (Kellergasse), Aufführungen noch am 11., 12., 13. und 14. August. Karten: 0664/4730146 oder per Mail an ticket@kellergassencompagnie.at.

