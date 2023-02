Reh verirrte sich in Wohnzimmer

Nach einer kurzen Lagebesprechung beschlossen die Einsatzkräfte, das Tier über den Hausflur ins Freie zu lotsen. Dieser Versuch missglückte allerdings und das Tier floh über eine zwei Meter hohe Gartenmauer in den Garten des Nachbarn.

Der Einsatz verlagerte sich also auf das Nachbargrundstück, wobei der Besitzer über den tierischen Besuch in seinem Garten erst informiert werden musste. Als das Reh, das mittlerweile erschöpft war, sich im Garten des Nachbarn zur Ruhe setzte, erkannten die Einsatzkräfte ihre nächste Chance - dieses Mal mit Erfolg: Mit tatkräftiger Unterstützung des Nachbarn und einem Baustellennetz, das zufällig vorbeifahrende Arbeiter der Firma Brantner zur Verfügung gestellt hatten, konnte die Rehgeiß eingefangen und gemeinsam mit dem Jäger in den Kremser Weingärten wieder freigelassen werden.

