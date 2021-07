Erneut hat sich eine Tiertragödie mit einem Reh – diesmal im Stadtteil Rehberg – zugetragen.

Die Riss- und Bissspuren an den drei seit Juni 2020 im Raum Kögel und Alauntal aufgefundenen Rehkadavern weisen große Ähnlichkeit auf und lassen den Verdacht auf einen großen wildernden Hund zu.

Die vierte Wildtragödie trug sich nun auf einem eingezäunten Grundstück in der Riede Partschen in Rehberg zu. Ein Reh konnte in Panik den Zaun nicht übersetzen und wurde um den 8. Juli vermutlich von einem großen Hund (!) gerissen.

Zeugenmeldungen an Jagdleiter Hubert Denk (Genossenschaftsjagd Krems, 02732/ 81577), oder an die Polizei unter 059133/3440) erbeten.