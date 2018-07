Alle Erwartungen übertroffen! So könnte die Bilanz über das Benefiz-Hoffestes der Familie des Bürgermeisters Reinhard Resch und seiner Gattin Erika lauten, das am Samstag, 28. 7., seine bereits sechste Auflage erlebte.

Riesiger Zustrom trotz großer Hitze

Trotz großer Hitze strömten bereits ab 15 Uhr zahlreiche Besucher nach Alt-Rehberg, wo Resch für sich und seine Familie ein historisches Haus mustergültig revitalisieren hat lassen. Im großen Hof gab es schattige Plätze für hunderte Gäste, die die Speisen und kühle Getränke für den guten Zweck genossen und die Gelegenheit nutzten, Geld zu spenden, das über das Kremser Sozialamt bedürftigen Kremser Familien (Lebensmittel, Kleidung, Lernbehelfe) zugutekommt.

94-Jähriger spendete 100 Wachteleier

Der Gastgeber dankte in seinen Begrüßungsworten einer großen Anzahl von Sponsoren aus der lokalen Wirtschaft, aber auch aus der Politik. Neben Unterstützung aus den eigenen sozialdemokratischen Reihen gab es solche auch von ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Viele leisteten auch schon im Vorfeld ihren Beitrag, wie der bereits 94-jährige Lerchenfelder Anton Kaspar, der 100 Wachteleier für das besondere Hausgulasch zur Verfügung stellte.

Viele schwitzten freiwillig für die Gäste

Auch die vielen fleißigen Helfer verdienen eine Würdigung. Allen voran war Gastgeberin Erika Resch den ganzen Tag für die Gäste auf den Beinen. Auch viele Mitarbeiter aus dem Team im Magistrat Krems, unter ihnen Vizebürgermeisterin Eva Hollerer, brachten ihre Arbeitskraft in das Fest ein. Als „Meisterkoch“ in Aktion zu sehen gab es Franz Weninger vom SV Rehberg, wie überhaupt das gesamte Team der Fußballer mit anpackte.

Versteigerung erhöhte Erlös um 420 Euro

Einer der Höhepunkte des Nachmittags war die Versteigerung, die Wolfgang Mandl leitete. Neben einer Magnum-Sektflasche (mit echten Goldflocken!) kam ein Bild des verstorbenen Kremser Künstlers Hubert Bauer „unter den Hammer“. Das in amerikanischer Form durchgezogene Wettbieten entschied beim Sekt letztlich Bruno Laz für sich. Die Flasche brachte 310 Euro ein. 110 Euro Erlös ergab das Bild, das schließlich Bildungsgemeinderat Klaus Bergmaier zugeschlagen wurde. Er zeichnete am Piano auch für die musikalische Gestaltung des Festes verantwortlich.

„Wollen Freude an unserem Haus teilen!“

„Wir wollen Sie teilhaben lassen an der Freude über unser Haus, das 2017 mit der ,Goldenen Kelle‘ ausgezeichnet und bei einem Internet-Voting zum besten Haus Österreichs gewählt wurde“, meinte Bürgermeister Resch und verwies stolz auf die fast 800-jährige Geschichte seines Domizils. Behutsam wurde es mit Hilfe des Architekten Franz Sam und in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt in den vergangenen 20 Jahren restauriert und revitalisiert.

Militärkommandant Jawurek unter Gästen

Bei köstlichen Speisen und kühlen Getränken saßen die Menschen bis 22 Uhr zusammen. Unter denen, die sich die Torschnalle in die Hand gaben, waren unter anderem Militärkommandant Martin Jawurek, Volkshilfe-Präsident Ewald Sacher, Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer, ÖVP-Bundesrätin Sandra Kern, Paudorfs SPÖ-Gemeindechef Josef Böck, die SPÖ-Stadträte Günter Herz und Helmut Mayer, ihr ÖVP-Kollege Martin Sedelmaier und KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer. Kurz kam auch Magistratsdirektor Karl Hallbauer mit seinen Söhnen beim Fest vorbei.

Viele Vertreter aus Kremser Stadtpolitik

Unter den Gästen waren neben dem Kremser Raiba-Direktor Reinhard Springinsfeld auch Steins Strafvollzugsanstalt-Chef Christian Timm, AMS-Leiter Erwin Kirschenhofer, der frühere ÖVP-Vizebürgermeister Richard Hackl, Ex-HAK-Horn-Direktor Toni Raßmann und Gattin Christine (Soroptimistinnen), FF-Krems-Kommandant Gerhard Urschler und sein Rehberger FF-Chef Hans Bischinger. Ebenfalls gesehen: Stadtkapellmeister Peter Surböck und Diakon Klaus Killer aus der Pfarre St. Veit.

„Neue Stadtgarde“ begrüßte am Eingang

Für einen besonderen Aufputz der Veranstaltung sorgte ein am Eingangstor postiertes Begrüßungskomitee des Traditions-Schützenkorps des K. u. K. Infanterieregiments Nummer 84, Freiherr von Bolfras, das Bürgermeister Resch als die „neue Stadtgarde“ bezeichnete. In ihren Uniformen kamen die fünf Vertreter des Traditionstruppenkörpers des „Kommandos Schnelle Einsätze“ (KSE) in Mautern gehörig ins Schwitzen.

Erlös sollte den des Vorjahres übertreffen

Gegen Abend gingen im „Festgelände“ Wasser und Wein aus – Ersatz musste herangeschafft werden. Bis der Erlös der erfolgreichen Veranstaltung ausgerechnet ist, wird es einige Wochen dauern. Fast sicher aber ist: Der Vorjahreserlös von 6.000 Euro dürfte klar übertroffen werden. Insgesamt haben die Sommerfeste in Alt-Rehberg in den vergangenen Jahren bereits 70.000 Euro eingespielt!