Hornissenattacke überlebt: Weingartennachbar als Lebensretter

Werbung

Den 19. Juli sollte sich der Kremser Pensionist Hans Harrer rot in seinem Kalender markieren: An diesem Tag kann er ab sofort ein zweites Mal Geburtstag feiern. Eine Hornissenattacke überlebte der Mann nur, weil ihm ein Nachbar, der Rehberger Winzer Franz Ilkerl, zu Hilfe kam.

In seinem Gartenidyll in der Riede Kremsleiten war Harrer am vergangenen Dienstag gegen 8 Uhr mit dem Gießen von Pflanzen beschäftigt. Als er das WC auf seinem Grund benützte, störte er offenbar Hornissen, die sich dort eingenistet hatten. Harrer konnte noch ins Freie flüchten und seinem zum Glück nur rund 50 Meter entfernten Nachbarn zurufen: „Hüf ma!“

Dann musste er sich, insgesamt 15-mal von den gefährlichen Insekten gestochen, niedersetzen. Ilkerl, der sofort zu Hilfe eilte, erfasste den Ernst der Lage. „Hans war schweißnass, als hätte man einen Kübel Wasser über ihn gegossen“, erinnert er sich. „Er hat schwer Luft bekommen und war fast nicht mehr ansprechbar.“

Abgelegener Notfallort von Helfern rasch gefunden

Über Notruf 144 setzte der Rehberger die Rettungskette in Gang – und obwohl Gartenhaus und Weingarten abgelegen und nur über einen Güterweg erreichbar sind, standen wenige Minuten später ein Notarzt und mehrere Sanitäter des Kremser Roten Kreuzes bereit, um dem Mann in Lebensgefahr zu helfen.

Nach der Behandlung an Ort und Stelle mussten die Helfer auch noch den Abtransport auf dem steilen Weingartenweg bewerkstelligen. „Ich bin allen am Einsatz Beteiligten sehr dankbar!“, kann Harrer sein Glück noch gar nicht fassen – und er ist sich bewusst: „Wenn mein Nachbar und Freund Franz nicht da gewesen wäre, wäre jede Hilfe zu spät gekommen. Er hat mir das Leben gerettet!“

Nach zwei Tagen im Spital, einem davon auf der Intensivstation, ist Harrer wieder wohlauf. Ein kleines Sommerwunder ist wahr geworden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.