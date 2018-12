Seine Fahrkünste überschätzt dürfte ein der Lenker eines BMW-Sportwagens in der Nach vom 14. auf den 15. Dezember im Kremstal überschätzt haben. Das schnittige Fahrzeug touchierte eine Felswand. Die Feuerwehr musste zu Hilfe kommen.

Können über- und Kurve unterschätzt?

Die Straße war nass, es schneite, und der 29-jährige Kremser war mit seinem PS-starken BMW vermutlich zu schnell dran … In der sogenannten Bertagnoli-Kurve überschätzte der Pilot seine Fahrkünste und crashte mit seinem Fahrzeug die an dieser Stelle fast ganz an die Fahrbahn heranreichende Felswand.

Insassen konnten selbst Notruf absetzen

Dabei wurde der BMW im Frontbereich total demoliert und blieb fahruntüchtig auf der Kremstalbundesstraße stehen. Während die Insassen des Unfallfahrzeugs zum Glück unverletzt blieben und selbst via Notruf die Feuerwehr alarmieren konnten, rückte ein Team der Feuerwache Rehberg zum nahen Unfallort aus.

Fahrzeug aus Kurvenbereich geschleppt

Nach der Absicherung der Unfallstelle galt es, die Fahrbahn wieder für den Verkehr freizumachen. Da das Fahrzeug verkehrsbehindernd im unübersichtlichen Kurvenbereich stand, musste es von dort entfernt werden, wozu das Wechselladefahrzeug der Hauptwache angefordert wurde.

Umweltschaden durch Einsatz verhindert

Weil seitens der Straßenmeisterei durch den zu dieser Zeit intensiven Winterdienst keine Kräfte verfügbar waren, übernahmen die Helfer der Feuerwehr auch die Reinigung der Fahrbahn, die großflächig ölverschmiert war. Die Helfer trugen großzügig Ölbindemittel auf der salznassen Fahrbahn auf, um eine Gefährdung der Umwelt, vor allem des benachbarten Kremsflusses, zu verhindern.

Außer am Auto kein Schaden entstanden

Nach über zwei Stunden im Einsatz bei widrigen Verhältnissen konnten die FF-Mitglieder wieder einrücken und in ihre Betten zurückkehren. Außer am Unfallfahrzeug entstand beim nächtlichen Zwischenfall kein Schaden. Ein Beobachter des Einsatzes: „Die Felswand überstand den Vorfall völlig unbeschädigt.“