Das großartige Ambiente – und ein wenig Wetterglück – machten das Erntedankfest in Rehberg zu einem Erlebnis für die hunderten Gäste.

Auf Erntetanz folgte Erntezug auf Burg

In den alten Mauern hatte man den Altar errichtet, wo Pfarrer Anton Hofmarcher und Diakon Johannes Fiedelsberger den Gottesdienst zelebrierten. Nachdem die Kindergartenkinder zuvor schon im Ort einen Erntetanz vorgeführt hatten, war es nach dem Erntezug auf den Burgberg im Rahmen der Messe an den Volksschülern, die Gaben nach vorne zu bringen.

Altar wurde von den Kindern gedeckt

Der Opfertisch, neben dem eine kunstvoll aus einzelnen Trauben gefertigte Riesen-Weintraube, die Erntekrone und die Weinbeergoaß Platz gefunden hatten, wurde mit Obst, Gemüse, Kerzen, einer Bibel und Blumen gedeckt. Umrahmt wurde die Messe von der Trachtenkapelle Senftenberg, die auch den an den Gottesdienst anschließenden Frühschoppen bestritt.

Große Freude über viele Ehrengäste

Weinbauvereins-Obmann Franz Ilkerl hieß gegen Ende des Gottesdienstes eine Reihe von Ehrengästen willkommen, darunter den Begründer dieser Form der Erntedankfeste, seinen Vater und Ehrenobmann, Franz Ilkerl sen. In den Reihen der Besucher waren aber auch Bürgermeister Reinhard Resch, die Stadträte Werner Stöberl und Sonja Hockauf-Bartaschek sowie Hauervater Johann Resch.

Dank an die zahlreichen fleißigen Helfer

Obmann Ilkerl nützte die Gelegenheit aber auch, um dem Winzer Herbert Gartler mit einer Flasche Wein zum 60. Geburtstag zu gratulieren. Ebensolche Wünche gingen an Kapellmeisterin Brigitte Seiler, die einen Tag davor ihren Geburtstag gefeiert hatte. Ilkerl vergaß jedoch auch nicht den vielen fleißigen Helfern zu danken, die das stimmungsvolle Fest erst ermöglicht hatten.

Weinbrunnen wurde stark frequentiert

Bürgermeister Reinhard Resch erinnerte an ein hartes, von Hitze und Trockenheit geprägtes Jahr und sprach den Winzern und Landwirten seine Anerkennung für ihre Arbeit aus. Im Anschluss an die Messe wurde der Weinbrunnen feierlich in Betrieb genommen und von den Gästen ebenso gut frequentiert wie die Verpflegungsstation und das Café, in dem die Mehlspeisen bald ausverkauft waren.