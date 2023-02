Krems Reh verirrte sich in Wohnzimmer

Lesezeit: 3 Min RN Redaktion NÖN.at

E in fast schon skurriler Einsatz beschäftigte die Kremser Feuerwehr am 3. Februar kurz nach Mittag. In der Ufergasse hatte sich ein Reh in ein Wohnzimmer verirrt!