Mehr als ein Jahr ist Richard Gödl (48) bereits als Vikar der Altkatholischen Kirchengemeinde Krems-St. Pölten im Einsatz. Jetzt erfolgte ein „Antrittsbesuch“ bei Stadtchef Reinhard Resch im Rathaus.

Gödl, der als Nachfolger Heinz Lederleitners für 630 Mitglieder des Bereichs mit 14 Bezirken (vergleichbar den katholischen Pfarren) zuständig ist, legt derzeit gerade seine Pfarramtsprüfung ab. Damit könnte er bei der kommenden Versammlung der Kirchengemeinde, die im Oktober stattfinden wird, zum Pfarrer gewählt werden.

Besuch im Rathaus brachte erfreuliche Nachrichten

Der Besuch im Rathaus brachte für Gödl jedenfalls erfreuliche Nachrichten. Denn die Stadt Krems, so wurde ihm von Resch und Kulturamtsleiter Gregor Kremser eröffnet, überlege eine finanzielle Unterstützung des Gotteshauses der Altkatholiken.

Die Kapelle, die dem heiligen Willibrord geweiht ist, wird derzeit renoviert. Die Außenarbeiten, die laut Gödl in guter Kooperation mit der HTL Krems über die Bühne gehen, werden im Herbst abgeschlossen und sind „schon zu 80 Prozent fertig“. Ein Beitrag der Stadt wäre für die Kirchengemeinde natürlich eine große Unterstützung.

Gödl betont die Wichtigkeit seiner Religionsgemeinschaft, die auch Menschen ohne Bekenntnis auf Wunsch der Angehörigen ein christliches Begräbnis ermöglicht. Deshalb gebe es im Bereich Krems-St. Pölten derzeit auch rund 100 Beerdigungen pro Jahr.

Gödl folgte im März 2017 dem zum Bischof gewählten Heinz Lederleitner als Vikar der altkatholischen Pfarre Krems-St. Pölten. Nach einer Zeit als katholischer Pfarrer in Kärnten hatte er u. a.in Linz in der Jugendarbeit der altkatholischen Gemeinschaft gearbeitet. Er lebt in einer Partnerschaft und ist in Zwettl wohnhaft.