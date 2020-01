Noch im Februar starten die umfassenden Straßenbau- und Kanalarbeiten in der Ringstraße. Wie berichtet, saniert das Land NÖ die desolate Straße, die Stadt schließt sich mit der dringend nötigen Reparatur des stellenweise bis zu 100 Jahre alten Kanalsystems an.

In vier Bauetappen wird an das Großprojekt mit Kosten von fast fünf Millionen Euro für die Stadt Krems herangegangen. Die erste, die nun in Angriff genommen wird, betrifft den Bereich zwischen Austraße und Hamerlingstraße. 2021 wird dann mit dem Bereich bis zur Utzstraße fortgesetzt.

„Verkehrseinschränkungen sind leider unvermeidbar“, wendet sich Bürgermeister Reinhard Resch in einem Brief an die Kremser. Das Verkehrskonzept werde aber ermöglichen, dass der innerstädtische Verkehr bestmöglich abgewickelt werden könne. „Während der Baudauer wird die Ringstraße als Einbahn geführt.“ Rücksicht nehme man bei den Arbeiten auch auf das Wachauer Volksfest 2021 (mehrwöchiger Baustopp).

Vorfreude auf die „neue“ Ringstraße

Daneben gibt es aber auch Positives zu vermelden. Die Ringstraße soll sich nach den Arbeiten und der Umsetzung des Grünraumkonzeptes in neuer Form präsentieren. „Besonderes Augenmerk wird auf Barrierefreiheit und Sicherheit gelegt“, kündigt Resch an. „Eine Verbreiterung der Radwege samt Schutzstreifen ist ebenso vorgesehen wie die Umstellung der Beleuchtung auf LED und die Errichtung von E-Tankstellen.“

Auf www.krems.gv.at gibt es Infos. Für Fragen und Beschwerden wurde eine Ombudsstelle ( 02732/801-499, ringstrasse@krems.gv.at) eingerichtet.