Einmal mehr gab es Kritik der Ringstraßen-Anrainer wegen eines gefällten Baumriesen. Die Stadt kann beweisen, dass er nicht zu retten war.

„Über Nacht war wieder ein Baum weg“, ärgert sich ein Anrainer des Abschnittes der Ringstraße zwischen Heinemann- und Utzstraße, wo aktuell die Kanal- und Straßenbauarbeiten laufen. Ein auf den ersten Blick gesunder Baum fiel der Kettensäge zum Opfer. Die NÖN fragte nach und erfuhr, dass dieser Baum nicht zu retten war.

„Wir fällen sicher keinen einzigen Baum grundlos“, wiederholt Stadtrat Werner Stöberl sein Bekenntnis zur Rettung jedes Baumes. In diesem Fall stand aber nach einem eigens eingeschobenen zusätzlichen Zugtest (da wird der Baum mechanisch auf Standfestigkeit geprüft, Anm.) fest, dass dieser offenbar krank war. Auch die fotografische Dokumentation, die einen teils bereits hohlen Stamm zeigt, belegt, dass von diesem Baum bereits eine Gefährdung ausgegangen war.

Vier weiteren Bäumen droht keine Gefahr

Im betroffenen Abschnitt der Ringstraße konnten von sechs alten Bäumen immerhin vier gerettet werden. Einer wurde bereits im Vorjahr als „sehr bedenklich“ eingestuft, und ebenso umgeschnitten wie jener vor rund zwei Wochen. „Vier weitere erfüllen die Vorschriften der Experten“, weiß Stöberl, wobei bei zwei von ihnen eine sogenannte „Kroneneinkürzung“ vorgenommen werden musste.

Doch nicht nur die Gefahr, gegen die sich die bei Unfällen verantwortlichen Politiker absichern müssen, spielt bei der Entscheidung über die Bäume an der Ringstraße eine Rolle. Stöberl: „Es war immer klar, dass wir so viele Bäume wie möglich erhalten. Aber es kann in einem einzelnen Fall auch unvermeidbar sein, einen Baum zu opfern, wenn er der neuen Verkehrsführung von Radweg oder Straße im Weg ist.“