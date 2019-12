Sein Kurzfilm „Mein Stephansdom“, bei dem Kardinal Christoph Schönborn durch den Dom führt, wurde am Stephanitag in der Reihe „FeierAbend“ in ORF2 gezeigt und ist noch einige Tage lang in der TVthek abrufbar.

Ein weiteres filmisches Kurzporträt von Neumüller wird am Samstag, 28. Dezember, um 16.55 Uhr im Rahmen der Reihe „Religionen der Welt“ in ORF2 ausgestrahlt: Der 93-jährige Mönch und spirituelle Lehrer David Steindl-Rast spricht darin über sein Verhältnis zu Buddhismus und Christentum.

Unter dem Titel „Vivaldi, Wien und Weihnachten“ porträtierte Neumüller die Geigerin Patricia Kopatchinskaja, die zu den erfolgreichsten Musikerinnen auf ihrem Instrument zählt. Ihre zuletzt erschienene CD „Der Tod und das Mädchen“ wurde mit einem Grammy ausgezeichnet. Als Jugendliche musste die in Moldawien aufgewachsene Kopatchinskaja mit ihren Eltern nach Wien flüchten, wo sie viele Jahre in großer Armut lebte. Heute ist sie ein Weltstar. Der Film wird am Dienstag, 31. Dezember, 18.40 Uhr, in ORF2 gezeigt.

Robert Neumüller, der 2019 seinen 60. Geburtstag feierte, erhielt 2016 den Axel-Corti-Preis für herausragende Leistungen in Funk und Fernsehen und wurde im Herbst 2019 bei den Cannes Corporate Media and TV Awards mit einem silbernen Delfin ausgezeichnet.