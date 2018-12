Was wäre, wenn der Weihnachtsmann alle Wünsche erfüllen könnte? Olli wünscht sich, dass er ihm seinen Papa zurückbringt, der die Familie verlassen hat ...

Als „Mutmachbuch für Jung und Alt“ versteht Michael Karjalainen-Dräger (Künstlername: M. A. Karjalainen) sein Werk „Olli und der Weihnachtsmann“, das er am Samstag (22. Dezember), 15 Uhr, im Café F(l)air in Krems präsentiert und signiert.

„Früher war mir als Österreicher der Weihnachtsmann ja ein bisschen suspekt“Michael Karjalainen-Dräger

Der Autor arbeitet als Persönlichkeitstrainer und ist vor einem Jahr mit seiner Familie von Wien nach Rohrendorf gezogen. Den Anstoß zum Umzug aufs Land gab sein Sohn Kimi (7), der sich einen Garten gewünscht hatte.

Einen finnischen Namen trägt Karjalainen-Dräger deshalb, weil seine Frau, mit der er seit acht Jahren in einer Patchwork-Familie zusammenlebt, Finnin ist. Durch sie hat er auch den Weihnachtsmann entdeckt, der ja in Finnland seine Heimat hat: „Früher war mir als Österreicher der Weihnachtsmann ja ein bisschen suspekt“, lacht er. „Erst in Finnland habe ich ihn in der Dimension erkannt, die er in den nordischen Ländern hat.“

In seinem Buch erzählt der Autor von der Flucht einer Mutter nach einer Trennung mit ihren beiden Söhnen von Wien nach Rovaniemi – in die Heimatstadt des Weihnachtsmannes. Olli klagt diesem sein Leid und will auf alle Geschenke verzichten, wenn seiner größter Wunsch in Erfüllung geht ...

„Der Impuls zu dem Buch kam durch die beiden Söhne meiner Frau“, erzählt der Autor. Die Patchwork-Situation nach einer Trennung sei eine große Herausforderung für alle Beteiligten. In diesem Sinne richte sich das Buch nicht nur an Kinder ab etwa 8 Jahren, sondern auch an Erwachsene, die sich in diesem Thema wiederfinden.