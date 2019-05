Der 50-jährige Rohrendorfer gibt vor dem Schwurgericht zu, dass er auf seine 49-jährige Ehefrau mehrfach eingestochen hat. Er bekennt sich aber im Sinne der Angeklagte für „nicht schuldig“: Er gibt Körperverletzungen zu, will aber keinen Mordversuch begangen haben.

13.05.2019 – Krems Auf Frau eingestochen: Prozess wegen versuchten Mordes

Laut Verteidiger Christian Hirtzberger habe der zweifache Familienvater nach den ersten Attacken erkannt, dass das „Irrsinn“ sei, und er habe deshalb den Tötungsplan aufgegeben. Der Verteidiger macht Rücktritt vom Versuch geltend und will mit einem beantragten Ergänzungsgutachten untermauern, dass der 50-Jährige zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war im Gegensatz zum Befund des psychiatrischen Gerichtsgutachters.

„Warum haben Sie Ihrer Frau ins Herz gestochen?“, will Richter Gerhard Wittmann wissen.

„Irgendwie waren da Gedanken, das muss ich tun. Ich war in einem Zustand, wo ich nicht mehr gewusst habe, was ich tue. Etwas war in mir. Ich wollte alle töten, wie bei einem Flugzeugabsturz. Mir ging es damals nicht sehr gut. Ich hatte nach dem Hausbrand keine Kraft mehr und wusste nicht, wie es weitergehen soll, hegte Selbstmordgedanken. Ich wollte meine Frau aber nicht alleine lassen“, schildert der 50-Jährige. Letztlich erklärt der Angeklagte, er habe der schwerverletzten Ehefrau das Leben gerettet, weil er die Rettung alarmierte und deren telefonische Anweisungen befolgt habe.