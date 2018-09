"O`zapft is !", so lautete das Motto der feierlichen Oktoberfesteröffnung im Hofbräu Krems. Den Worten folgten Taten und Rosi Schipflinger, die legendäre Wirtin der Kitzbühler Sonnbergstuben schlug den Holzschlegel beherzt in das Holzfass und schon sprudelte das eigens für die Oktoberfestzeit gebraute Bier aus dem Zapfhahn. Das eigens für die Oktoberfestzeit gebraute vollmundige, untergärige Spezialbier wurde direkt aus München angeliefert, und schmeckt mit seinem feinen Hopfenaroma genau richtig zu knusprigen Stelzen und Hendl.

Dixielandband und Rosi sorgten für grandiose Stimmung

Hausherr Othmar Seidl begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste und versorgte auch den Landtagsabgeordneten Josef Edlinger, Vizebürgermeister Erwin Krammer, Stadtrat Helmut Mayer und den aus München angereisten Hofbräu-Manager Franz Förg mit dem frisch gezapften Gerstensaft.

Die singende Wirtin Rosi von der Kitzbühler Sonnbergstuben unterhielt mit ihrem Duettpartner Lois Manzl nach dem Bieranstich die Gäste mit traditioneller, alpenländischer Volksmusik. Wolfgang Friedrich und seine Dixielandband sorgten anschließend für einen schwungvollen musikalischen Ausklang eines gelungenen Bierfestes in der Wachau-Weinmetropole Krems und bewiesen damit wieder mal: "Musik bringt die Leit z`samm".