Starnacht aus der Wachau: Kremser HLF immer dabei!

Bereits seit zehn Jahren besteht eine erfolgreiche Kooperation zwischen dem Veranstalter der Starnacht aus der Wachau, ip | media, und den Tourismusschulen (HLF) Krems.

Aus Anlass dieses Jubiläums überreichte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner der HLF Krems als Dankeschön für den stets engagierten und professionellen Einsatz eine Fotocollage als sichtbares Zeichen des Dankes.

Zugleich übergab dabei der „Mister Starnacht“ der HLF, Ernst Sommer (Fachkoordinator Tourismus an der Schule), aufgrund seiner Pensionierung das Zepter an Nachfolger Lukas Zinner. Die HLF war seit der Geburtsstunde dieses Events im Jahr 2012 immer eingebunden. Auch heuer waren an der Veranstaltung wieder rund 30 Schülerinnen und Schüler der 5BHLT und Absolventen 2022 bei der Akkreditierung der rund 700 VIPs und deren Betreuung in der VIP-Lounge engagiert. In den vergangenen Jahren erlebten sie dadurch Stars wie Christina Stürmer, Opus, Conchita Wurst, Ross Antony und Andreas Gabalier hautnah.

„Dadurch, dass es sich um einen ORF-Live-Event handelt, muss alles ,passen’“, erzählt Sommer aus der langjährigen Erfahrung. „Auf Unvorhergesehenes muss rasch und professionell reagiert werden. Flexibilität ist gefragt!“ Eine Belohnung ist, dass das HLF-Team zum Dank für den Einsatz jedes Jahr zur Aftershow-Party eingeladen wird.

