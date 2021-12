Rotes Kreuz trauert: Helfen lag Sepp im Blut

Fast 40 Jahre lang engagierte sich Josef „Sepp“ Fellner ab 1973 im Kremser Roten Kreuz. Der Sanitäter mit Leib und Seele war eingefleischter Junggeselle, das RK seine Familie. Eine große Schar seiner Kollegen nahm am 6. Dezember von ihm Abschied.

1949 in Weißenkirchen geboren, erlernte der Wachauer das Bäckerhandwerk, verunglückte jedoch bei der Gebäck-Auslieferung schwer. Als er seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte, trat er 1973 in die Dienste der BH Krems, wo er später für Sozialhilfe und Heimanträge zuständig war. 1973 startete er auch seine Karriere als ehrenamtlicher Helfer beim Roten Kreuz, wo er Dienst am Notarztwagen und als Leitstellendisponent versah, aber auch 763 Einsätze am Notarzthubschrauber absolvierte, oft rund um die Uhr Dienst versah und zur „Institution“ wurde.

Fellner, der zuletzt im SeneCura-Haus Krems wohnte, starb am 17. November und wurde in Weißenkirchen zur letzten Ruhe gebettet.