„Rückholaktion“ für Gastro-Mitarbeiter

Mitarbeiter sind in der Gastronomie überall Mangelware. In der Pandemie-Zeit haben viele ehemalige Beschäftigte aus dem Gastgewerbe in andere Branchen gewechselt. Beim Versuch, diese zurückzuholen und neue Mitarbeiter anzuwerben, geht man in Krems neue Wege.

Auf Initiative des AMS-Chefs Erwin Kirschenhofer haben sich die drei wichtigsten Vertreter der Branche zusammengefunden, um neue Wege zu gehen. Sie rollen potenziellen neuen Teammitgliedern sozusagen den „roten Teppich“ aus. Sie repräsentieren gemeinsam rund 250 Arbeitsplätze in der Region und wollen beweisen, dass – zumindest in ihren Unternehmen – das Image dieses Wirtschaftssektors zu Unrecht besteht.

Auf dem Weg zu einem „Kremser Tourismusmanifest“, das spätestens im April dieses Jahres präsentiert werden soll, sind sogar noch weitere Mitkämpfer an Bord. So ziehen die Sozialpartner (Arbeiter- und Wirtschaftskammer, Gewerkschaft) am selben Strang.

Den „Ausstieg aus dem Negativ-Image“ erhofft sich Otto Raimitz (Wellenspiel, Genussspiel, Marktspiel, …), der auf Sozialpakete für die Mitarbeiter sowie oft unbekannte Benefits verweist. Am Beispiel eines Abwäschers, der 1.350 Euro netto verdient, können knapp 150 Euro vom aufgeteilten Trinkgeld sowie Essen und Trinken (Geldwert: ca. 200 Euro) dazukommen, was real netto 1.700 Euro entsprechen würde.

„Gastro-Branche in ein positives Licht rücken!“

Auch für Thomas Kalchhauser, Geschäftsführer der Seidl-Gastromonie (Hofbräu, Hotel Post, Wohnzimmer,…) ist es am wichtigsten, „die Branche in ein positives Licht zu rücken“. In seinem Unternehmen hat man sich etwa besondere Goodies für die Lehrlinge ausgedacht. „Leistung honorieren“ ist das Credo Harald „Harry“ Schindleggers (2Stein, Schmids, Harry‘s Café,…), der seinen Mitarbeitern Pool und Sauna zur Verfügung stellt.

Schützenhilfe erhoffen sich AMS und die „Gastro 3“ durch Initiativen wie FIT (Frauen in Technik und Handwerk). Barbara Libal bereitet mit ihrem Team der „Hebebühne“ Frauen auf neue Jobs, etwa in der Küche, samt aller Nebenaspekte (z. B. Organisation einer Kinderbetreuung) vor. Auch ihr und ihren Klientinnen wollen die Arbeitgeber mit zeitlich flexiblen Angeboten und Modellen entgegenkommen. Kirschenhofers Stellvertreter beim AMS Krems, Dieter Melcher, kann auf bereits laufende Bemühungen, wie eine Sprachschulung für Gastronomiemitarbeiter, verweisen. Die Abteilung „Service für Unternehmen“ wird schon demnächst eine Initiative in enger Kooperation mit den Firmen starten. Nachahmer willkommen!

Roter Teppich ist ausgerollt

