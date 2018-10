Zugunsten des Doms der Wachau gastieren die St. Florianer Sängerknaben in Krems. Das Konzert findet am Donnerstag, 25. Oktober, im Dom (Stadtpfarrkirche St. Veit) statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Aus den Reihen der Sängerknaben, deren Institut im Stift St. Florian seit 1071 (!) nachgewiesen ist, ging einst der Komponist Anton Bruckner hervor. Die Buben sind heute international gefragt, weltweit auf Reisen und haben bereits mehrere CDs herausgebracht.

Karten für das Konzert, in dessen Programm sich geistliche Chormusik ebenso finden wird wie weltliche, gibt es in der Pfarrkanzlei ( 02732/83285) oder bei Ö-Ticket (www.oeticket.com) zum Preis von 39 Euro für Erwachsene. Domfreunde-Mitglieder zahlen nur 34 Euro, Kinder 25 Euro. Restkarten sind ab 18 Uhr an der Abendkasse erhältlich.