Sanierung gestartet :Fünf Millionen für Volksschule

Unmittelbar nach den Semesterferien ist der Startschuss für die Generalsanierung der Volksschule Hafnerplatz gefallen. Gebaut wird nach Maßstäben der Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit. Mit Kosten von rund 5 Millionen Euro ist dieses Projekt einer der Schwerpunkte des Budgets der Stadt Krems 2022.

99 Schüler sind mit ihren 20 Pädagogen rund um Direktorin Daniela Ebner ins Ersatzquartier im Schulzentrum in der Edmund-Hofbauer-Straße übersiedelt. Schon Ende 2022 sollen sie in ihre gewohnten, aber top modernisierten Räumlichkeiten im Stadtzentrum zurückkehren können.

Die Schule soll, so Bürgermeister Reinhard Resch, „künftig nicht nur mehr Raum bieten, sondern auch als Wohlfühlort dazugewinnen“. Das Gründerzeitgebäude wird behutsam saniert. Im Innenhof wird ein eingeschoßiger Zubau einem dreigeschoßigen weichen. Geplant sind dort unter anderem eine großzügige Bibliothek und ein Mehrzweckraum. Im ganzen Haus steht die Sanierung der Sanitäranlagen an.

Mehr Sicherheit für Kids: Eingang in der Spitalgasse

Ein großzügiger Speiseraum im Erdgeschoß samt vorgelagerter Terrasse erfüllt auch die Kriterien einer qualitätsvollen Tagesbetreuung, die an die Schule angeschlossen ist. Überhaupt können nach dem Umbau moderne Bildungskonzepte mit Projektunterricht und Unterricht in unterschiedlichen Gruppengrößen noch besser umgesetzt werden. Der Eingang zur Schule wird vom Hafnerplatz in den Innenhof (Zugang über die verkehrsruhigere Spitalgasse) verlagert.

Das gesamte Gebäude ist künftig auch barrierefrei zugänglich. Im Zuge der Generalsanierung wird die komplette Haustechnik (Heizung, Elektroleitungen und IT, …) erneuert. Für mehr Grün und mehr Bewegungsmöglichkeiten im Freien sollen erweiterte Grünflächen im Innenhof sorgen. Dafür werden bestehende Asphaltdecken entsiegelt, Bäume gepflanzt und ein neuer großer Ballspielplatz geschaffen.

„Die Volksschule Hafnerplatz hat viele Vorzüge. Sie ist mit der Musikschule unter einem Dach, ist Ganztagsschule mit vielen Qualitäten und hat sich auch als Integrationsschule einen Namen gemacht“, freut sich Stadtchef Resch. „Mit dem erweiterten Raumangebot und mehr Bewegungsmöglichkeiten werden diese Zusatzqualitäten künftig noch mehr zum Tragen kommen.“

