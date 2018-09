Startet als ernannte Direktorin in das neue Schuljahr: Marianne Stromberger. | Johann Lechner

94 Kinder wurden in Niederösterreich im Vorjahr bei Unfällen auf dem Schulweg verletzt. Das bedeutet einen klaren Rückgang im Vergleich zum Jahr 2016 (107), allerdings auch eine deutliche Steigerung zu 2015, als 75 Kinder verunglückt waren.

Nicht wenige Eltern machen für die Unfälle zu hohe Tempolimits im Nahbereich der Schulen verantwortlich. Auch in Krems gibt es zwei Volksschulen, in denen seit Jahren eine Reduzierung der Maximalgeschwindigkeit gefordert wird. Sowohl vor der Volksschule Rehberg als auch auf dem Weg in die Volksschule Stein, auf der Dr.-Karl-Dorrek-Straße, herrscht Tempo 50. Immer wieder soll es dort zu brenzligen Situationen kommen.

„50 km/h sind für die Dorrek-Straße zu viel. Die Gehsteige sind sehr eng, für ein Volksschulkind ist das nicht ungefährlich“, sagt Marianne Stromberger, Direktorin der Volksschule Stein.

Der Ruf nach Tempo 30 vor den Bildungseinrichtungen wird nun auch von Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel unterstützt. „30 Stundenkilometer vor allen Schulen wäre sicher ein Beitrag zur Verkehrssicherheit, egal wo.“ Auch eine Lösung mit Zusatztafeln, die Tempo 50 außerhalb der Schulzeiten erlauben würden, kann sich der SPÖ-Mandatar vorstellen.

Größtes Hindernis in der Causa: Sowohl die Dorrek-Straße als auch die Rehberger Hauptstraße sind Landesstraßen. Eine Tempoänderung fiele also in den Zuständigkeitsbereich des Landes. „Ich will mich trotzdem dafür einsetzen“, so Scheichel.