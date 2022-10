Schildbürgerstreich: Haltestelle vor Hauseingang

Eine in Krems wohl einmalige Situation erlebt die Familie Parasca, die am Mitterweg 54 zu Hause ist: Seit Kurzem wohnt sie auf einer Stadtbushaltestelle. Das Schild der Linie 3 wurde direkt neben den Eingang in den Vorgarten gestellt. Proteste erfolglos …

Seit mit Beginn der Straßensanierungsarbeiten im März klar wurde, dass die Haltestelle des Stadtbusses, die sich früher westlich des Hauses an einer Wand befand, direkt dorthin übersiedeln soll, lief Sorin Parasca Sturm. „Die Lösung ist nicht nur optisch nicht schön. Wir müssen uns jetzt beim Fortgehen und Heimkommen durch die wartenden Buspassagiere drängen“, ärgert sich der Kremser. „Und immer wieder werden von den Wartenden Getränkedosen und andere Abfälle über den Zaun zu uns hereingeworfen.“

Obwohl Parasca zwei realisierbare Alternativen für die Haltestelle in wenigen Metern Entfernung vorgeschlagen hat, bekam er das Schild nun vor die Tür geknallt. „Auch die Idee, sie wenigstens ein paar Meter weiter zur Garageneinfahrt zu versetzen, wurde verworfen.“

Sachverständiger des Landes beharrt auf Lösung

In einer Antwort des Bürgermeister-Büros auf seinen „Hilferuf“ heißt es in Berufung auf einen Sachverständigen des Landes Niederösterreich, dass die anderen Varianten mehrere der am Mitterweg raren Parkplätze vernichtet hätten.

„Die Lage der Haltestelle wurde in der Verkehrsverhandlung so beschlossen“, beharrt der Fachmann auf der getroffenen Entscheidung. „Zusätzlich möchte ich noch festhalten, dass die Familie Parasca eigentlich die Verlegung der Haltestelle wegen der Tatsache, dass diese durch die Verbreiterung ihrer Einfahrt ausgelöst wurde, bezahlen hätte müssen.“

Nur weil der Mitterweg ohnehin gerade generalsaniert werde, könnten den Betroffenen diese Kosten erspart werden…

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.