Sie waren soeben in Bukarest und sind jetzt auf dem Weg nach Nikosia auf Zypern: Schüler des BRG Kremszeile laufen derzeit eine imaginäre Runde durch alle EU-Hauptstädte. Auf Distanz, aber gemeinsam.

Martin Kalchhauser Sportlehrer Martin Dürhammer freut sich über die Begeisterung.

Wie das funktioniert? „Die Schüler sammeln zu Hause beim Laufen, Radfahren, Walken oder Inlineskaten Kilometer und schicken mir ihr Bewegungsprotokoll“, erzählt Sportlehrer Martin Dürhammer, der die Idee zu dem EU-Lauf hatte. Dürhammer addiert die Kilometer und informiert die 114 teilnehmenden Schüler wöchentlich über ihren aktuellen Standort auf der Europa-Karte. Berechnet wird die Luftlinie zwischen zwei Städten, insgesamt legen die Jugendlichen gemeinsam 15.326 Kilometer zurück.

Nach dem Start am 23. März führte der Weg zuerst nach Rom, denn der imaginäre Europa-Lauf hat nicht nur eine sportliche, sondern auch eine symbolische Seite: Gedacht sei er „als Zeichen der Verbundenheit und der Geschlossenheit, das Virus gemeinsam zu bekämpfen“, erklärt Dürhammer.

Von Rom ging es nach Spanien und Portugal, dann durch Frankreich und die Benelux-Staaten nach Irland. Am 12. April waren die motivierten jungen Läufer bereits in Amsterdam, von wo sie durch Skandinavien und das Baltikum ins südliche Osteuropa joggten. Über Griechenland und den Balkan geht es nun zurück nach Hause. „Wenn alle so eifrig Kilometer weitersammeln, werden wir vielleicht Mitte nächster Woche retour sein“, ist Dürhammer stolz. Was ihn besonders freut, ist, dass nicht nur die Schüler begeistert mitmachen, sondern zum Teil sogar deren Familien.

Das Finale sei als öffentlicher Lauf angedacht: „Die letzten Kilometer würden wir gern, sofern die gesetzlichen Regeln es dann erlauben, mit einem gemeinsamen Lauf durch die Kremser Innenstadt zurücklegen.“