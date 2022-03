Schwere Vorwürfe: Lehrer überschreiten viele „rote Linien“

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Höchst fragwürdige, für manche Eltern unentschuldbare Aktionen zweier Lehrer am BRG Ringstraße und am BORG Heinemannstraße bringen die Schulen in Verruf.

Schon mehrmals auffällig geworden sein soll ein Pädagoge am BRG, der nun von einer Klasse sogar abgezogen wurde. Ausschlaggebend war eine verbale Entgleisung im Zuge des Unterrichts vor mehreren Wochen. Wie der NÖN von einem Elternteil berichtet wurde, soll der Mann in Richtung der Schülerinnen gesagt haben, dass sie sich im Falle mangelnden Schulerfolgs künftig ihr Geld durch „Blowjobs“ verdienen müssen. Mehrere Zeugen bestätigten den Vorfall inzwischen. Direktorin Elisabeth Buchinger-Glaser gab auf NÖN-Anfrage keine Stellungnahme ab und verwies an die Bildungsdirektion. Der betreffende Lehrer entschuldigte sich zwar vor seiner nunmehrigen Ex-Klasse, soll allerdings wenig später erneut wieder durch eine Wortmeldung unter der Gürtellinie aufgefallen sein.

Ähnliche Missstände wurden vor wenigen Tagen auch am BORG bekannt. Dort beklagt eine Mutter, dass Mädchen von verbalen Sexismen im Unterricht („Wenn eine Frau betrunken ist, dann darf ich sie … Dann ist sie ja selber schuld!“) ebenso berichten wie von ungewollten Berührungen. „Nur wenn eine ein weites Gewand anhat, ist sie vor ihm sicher!“ Schwer wiegt der Vorwurf, Direktorin Barbara Faltl wisse von den Umständen. „Die Bildungsdirektion ist mit der Causa befasst“, sagt Faltl im NÖN-Gespräch, stellt aber auch klar: „Das wird ganz sicher nicht unter den Tisch gekehrt!“

Seitens der Bildungsdirektion NÖ betont Sprecherin Susanne Schiller: „Wir nehmen beide Fälle sehr ernst.“ In einem Fall – es dürfte sich um den BORG-Pädagogen handeln – sei der Lehrer sogar schon vom Dienst freigestellt worden. „Es wird alles genau geprüft, und wir handeln sehr schnell.“

